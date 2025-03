Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (21)

A novela 'Mania de Você' desta sexta-feira (21) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Mércia termina sua parceria com Molina.

Resumo completo de 'Mania de Você' desta sexta-feira

Mércia termina sua parceria com Molina. Luma decide seguir Mércia de carro. Ísis manda Leidi acabar com Berta. Sirlei reconhece o local do cativeiro de Berta. Michele e Cristiano reatam o namoro. Mércia confronta Luma, negando que esteja com o quadro de arte. Gael sugere a Luma que contrate um novo chef para o restaurante. Mércia diz a Mavi que se encontrou com Molina no Brisa, mas não sabe de seu paradeiro.

Mavi consegue capturar a imagem de Molina, por meio das câmeras de segurança do restaurante. Pamonha, um dos sequestradores de Berta, é preso pela polícia. Mavi posta um vídeo na internet mostrando imagens de Molina e comunicando que o pai está vivo. Molina entra em pânico ao ver o vídeo de Mavi.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.