Após entrevista ao Fantástico, Larissa Manoela ganha mais de 650 mil seguidores no Instagram

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, ganhou mais de 650 mil seguidores em seu perfil do Instagram desde domingo (13), quando foi exibida a reportagem no Fantástico sobre seu rompimento com os pais.

O aumento foi registrado pela coluna Veja Gente. A artista ganha uma média de 20 mil seguidores por dia, mas teve crescimento exponencial com a entrevista concedida ao programa da TV Globo.

O namorado de Larissa, o também ator Luiz Frambach, também teve aumento de seguidores em seu perfil. Ele ganhou mais de 40 mil novos seguidores no Instagram.

Em entrevista exclusiva, Larissa revelou que abriu mão do patrimônio resultante dos 18 anos de carreira, avaliado em R$ 18 milhões, após romper com os pais, Silvana Taques Santos e Gilberto Elias, que geriam a carreira da filha desde a infância.

O conflito familiar começou após Larissa procurar saber detalhes sobre os próprios bens e solicitar os contratos sociais das três empresas das quais era sócia.

Em uma gravação registrada pela atriz, no fim do ano passado, os pais dela afirmam que os três tinham cotas iguais na empresa que detém a maioria do patrimônio acumulado, ou seja, cada um era proprietário de cerca de 33,3% dela.

Quem são os pais de Larissa Manoela

Reportagem de destaque no Fantástico

Em conversa com a repórter Renata Capucci, Larissa Manoela explicou por que decidiu abdicar do patrimônio, estimado em R$ 18 milhões, e deixou tudo para os pais. Até o momento, eles não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. A artista deve notificá-los extraoficialmente.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais", afirmou.

Apesar de possuir uma fortuna milionária, a jovem contou que só tinha acesso a uma parte do montante mensalmente, via uma mesada paga pelos pais. Ao programa, ela explicou que, mesmo com a quantia mensal disponibilizada pelo casal, tinha que pedir autorização para fazer compras.

Em uma das gravações que viralizou nas redes sociais, Larissa pede que o pai faça uma transferência para ela poder comprar um milho ou um chá na praia. A atriz ressaltou que chegar ao rompimento com seus genitores foi bastante doloroso.

"Esse momento que me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", disse.