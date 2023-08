Larissa Manoela abre mão de R$ 18 mi e revela áudio antigo da mãe: 'quer me chamar de mercenária?'

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, revelou que abriu mão do patrimônio resultante dos 18 anos de carreira, avaliado em R$ 18 milhões, devido briga com os pais, Silvana Taques Santos e Gilberto Elias. Em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (13), a artista detalhou que a crise com os familiares começou há cerca de quatro anos, quando completou a maior idade e decidiu saber mais sobre os seus recursos financeiros.

"Eu só queria entender esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago", detalhou em entrevista à jornalista Renata Capucci.

No último ano, a busca por informações sobre os bens se intensificou, assim como o atrito com os responsáveis devido a essa demanda. Em uma conversa gravada por Larissa no fim de 2022, a mãe reclama da insistência da filha no assunto.

“Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas o que não vou abrir mão de um centavo.... É cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, diz Silvana Taques Santos no áudio.

Apesar de possuir uma fortuna milionária, a jovem contou que só tinha acesso a uma parte do montante mensalmente, via uma mesada paga pelos pais. Ao programa, ela explicou que, mesmo com a quantia mensal disponibilizada pelo casal, ainda era necessário pedir autorização dos pais para comprar itens mais "supérfluo", como passagens áreas.

Em uma conversa, registrada em outubro de 2022, pouco após a profissional protagonizar a novela "Além da Ilusão", na TV Globo, ela pede R$ 10 para pagar um milho na praia. Em resposta, Silvana diz não haver saldo na conta da filha e, então, ao invés de enviar o dinheiro para ela, manda direto para o pix do vendedor.

No mês seguinte, uma situação semelhante acontece, mas dessa vez a jovem pede dinheiro a Gilberto Elias. "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", diz no áudio.

Responsáveis por gerir a carreira da filha desde a infância, a parceira entre os dois e Larissa chegou ao fim oficialmente no primeiro semestre deste ano, após 18 anos, conforme o portal G1. Agora, a artista passou a administrar a própria carreira, chegando a, inclusive, dispensar a antiga equipe.

À atração da TV Globo, ela ainda explicou que os conflitos com os pais não têm a ver com o companheiro, o também ator André Luiz Frambach, de quem está noiva. “Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida”, esclareceu.

ATRIZ ERA DONA DE SÓ 2% DE PRÓPRIA EMPRESA

Em busca de saber detalhes sobre os próprios bens, a artista pediu auxílio de um escritório de advocacia e solicitou ao contador os contratos sociais das três empresas das quais era sócia.

O primeiro empreendimento foi aberto em outubro de 2014, quando ela 13 anos, e era responsável por gerir os contratos e pagamentos da profissional. A companhia concentra a maioria do patrimônio acumulado ao longo da carreira de Larissa.

Em outra gravação registrada pela atriz, no fim do ano passado, os pais dela afirmam que os três tinham cotas iguais nesta empresa, ou seja, cada um era proprietário de cerca de 33,3% dela. No entanto, a profissional descobriu que, na verdade, detinham somente 2% do negócio, enquanto Silvana Taques Santos e Gilberto Elias eram donos de 98%.

O segundo empreendimento foi aberto em junho de 2020, e Larissa era a única detentora. Mas uma cláusula previa que os genitores tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da jovem.

"Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim”, detalhou.

Já a terceira empresa é uma holding dividida em três partes iguais, criada em maio do 2022 para reunir o patrimônio que estava no primeiro empreendimento — o que nunca aconteceu, segundo a atriz.

Em outra gravação, registrada neste ano, a mãe da artista diz que nunca teve interesse no patrimônio da filha.

“Porque vou ser bem sincera pra você, Larissa, eu nunca quis nada teu. Nada. Vou te falar uma coisa, pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença”, diz Silvana.

Em março de 2023, a artista se reuniu com os pais e advogados para tentar redistribuir as sociedades das empresas. O casal concordou com a divisão 50%/50%, mas segundo Larissa, pediu uma pensão de 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. A família não chegou a um acordo, então o rompimento acabou sendo inevitável.

"E eu cheguei a falar isso pro meu pai: 'prefiro perder o empresário do que perder o meu pai'. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples", desabafou.

No fim, Larissa tirou os familiares da gerência da sua empresa individual, além de começar a renegociar os contratos atrelados à Dalari, empreendimento da qual só tinha 2%, para concentrar os rendimentos em uma única firma e é com essa instituição que ela pretende gerir a carreira.

'Momento mais difícil da minha vida'

A atriz decidiu abdicar do patrimônio, estimado em R$ 18 milhões, e deixou tudo para os pais. Até o momento, eles não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. A artista deve notificá-los extrajucialmente.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais."

Ao Fantástico, a profissional ainda detalhou como está atualmente o relacionamento com os familiares.

"Esse momento que me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", disse.