Em meio a rumores de briga, mãe de Larissa Manoela faz post reflexivo: 'pessoas vem e vão'

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques Santos, realizou uma publicação reflexiva sobre "mudanças", nos stories do Instagram, nesta terça-feira (16). O post acontece após polêmicas envolvendo o agenciamento da carreira da filha.

Com um vídeo sobre natureza, ela escreveu que "tudo é temporário" e que "pessoas vêm e vão". "As estações nunca duram para sempre. Portanto, nunca esqueça que sua situação presente não é seu destino final", escreveu.

Legenda: Em meio a rumores de briga, mãe de Larissa Manoela faz post reflexivo Foto: Reprodução/SVM

Larissa assumiu o controle da carreira e rompeu profissionalmente de vez com sua mãe que cuidava de seus trabalhos desde criança. "Venho assumindo as demandas comerciais da minha carreira", disse em publicação no Instagram, em 11 de maio.

Polêmica com os pais

Silvana geria a carreira de Larissa Manoela desde que ela era criança. No entanto, desde o início de 2023 as duas estão enfrentando problemas. Silvana chegou a dar unfollow na filha depois de ela revelar que estava noiva do ator André Luiz Frambach. Ela também deu indiretas em entrevistas sobre não apoiar o relacionamento de Larissa.

O pai de Larissa, Gilberto Elias, também utilizou o Instagram para publicar indireta para a filha. "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias", compartilhou Gilberto em seu Instagram, logo após a filha anunciar a novidade.