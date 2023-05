Larissa Manoela rompe com a mãe e assume carreira como própria empresária; entenda briga

A atriz Larissa Manoela assumiu o controle da própria carreira e rompeu profissionalmente de vez com sua mãe, Silvana Taques, que cuidava de seus trabalhos desde criança. "Venho assumindo as demandas comerciais da minha carreira", disse em publicação no Instagram nesta quinta-feira (11).

"22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado", comenta a atriz.

Ela anunciou que a sua empresa Mimalissa vai gerir todos os contratos e decisões de sua carreira. Larissa citou seus projetos de sucesso como a operadora de telefonia LariCel e seus contratos com marcas.

"Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos. Sobre os meus próximos trabalhos o que posso adiantar é que são projetos que mexeram comigo e que me instigaram", publicou.

Mãe de Larissa Manoela

Em janeiro deste ano, a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques deixou de seguir a filha nas redes sociais, além do genro, o ator Luiz Frambahc. Em entrevista ao portal Na Telinha, ela disse que "seguiu com o coração".

"Nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança”, disse ao portal.