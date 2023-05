Influenciadora morre após ser espancada e ter corpo queimado pelo namorado no Paraná

A influenciadora digital Laine Mendonça, de 44 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (12) após ser espancada e ter 30% do corpo queimado pelo namorado em Japurá, no noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 21 anos, foi preso na última terça-feira (9), dia em que o crime foi registrado. As informações são do portal g1.

Entenda o crime

As investigações apontam que o homem agiu com frieza e chegou a ir trabalhar após agredir e queimar Laine. A vítima tinha sinais de enforcamento e também lesões na cabeça. A motivação do crime teria sido ciúmes.

Após as agressões, o suspeito foi até à casa do pai para relatar que achava que Laine estava morta. A mulher foi, então, socorrida pelo sogro.

Ainda conforme a polícia, Laine e o namorado moravam juntos. O homem tinha passagem por violência doméstica contra a própria mãe.

A vítima chegou a ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Paraná (FUNDHOSPAR), em Cianorte, mas não resistiu aos ferimentos.

Laine Mendonça era influenciadora digital e compartilhava sua rotina com os quase 30 mil seguidores. Usuários lamentaram sua morte em postagem compartilhada pelos familiares na rede social.