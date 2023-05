Influenciadora cearense tem Instagram invadido por golpistas do Pix, e seguidores perdem dinheiro

A influenciadora cearense Zilda Dias, a Zildicas, teve o Instagram roubado por golpistas que usaram sua conta para aplicar o golpe do Pix. O método usado foi o SIM Swap (troca de chip, em tradução livre), onde o chip da operadora da pessoa é bloqueado e recolocado em outro aparelho para que os criminosos consigam acessar os dados dela.

A conta de Zilda tem 116 mil seguidores, para quem ela posta conteúdos sobre mesa posta há cerca de dois anos. Ela relata que alguns a procuraram para dizer que caíram no golpe e transferiram quantias entre R$ 500 e R$ 2.500.

"Percebi que estava sem rede no meu celular no sábado (6). E com meu número eles conseguiram, pelo que entendi, hackear meu Facebook e de lá ter acesso ao meu Instagram. Eu vi no meu Facebook que houve acessos de diferentes estados como São Paulo e Paraná", explica Zilda.

Legenda: Criminosos aplicaram o golpe do Pix nos stories de Zilda Foto: Reprodução

Assim que percebeu, ela já bloqueou o número com a operadora e contratou uma empresa de segurança de dados para ajudá-la a recuperar a conta. Eles já conseguiram derrubar os criminosos do Instagram, mas o acesso de Zilda à rede ainda não foi restabelecido.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que apura o caso de estelionato denunciado pela influenciadora. O 34º Distrito Policial (DP) está a cargo das investigações do golpe.

Transtorno

Além do transtorno de estar sem Instagram, Zilda relata que está perdendo oportunidades de trabalho. Ela já tinha alguns contratos que teriam de ser cumpridos nesta semana, que é um período importante por conta da chegada do Dia das Mães neste domingo (14).

"Estou perdendo muito trabalho, principalmente na semana de Dia Das Mães, que tinha muito conteúdo para postar. A gente fica doido, o coração a mil tentando fazer alguma coisa, mas não dá para fazer nada", desabafa.

Zilda espera que nos próximos dias retorne com sua conta, e faz um apelo a usuários de redes sociais: "Não deixem o número de telefone nas redes sociais e usem somente o e-mail e aplicativos autenticadores, porque é através do telefone que eles conseguem fazer esses golpes. E principalmente alertar que não existe dinheiro fácil, é mais fácil a gente perder dinheiro do que ganhar fácil, né?".

Mesmo golpe

Em setembro do ano passado, outra influenciadora cearense, Carol Zacarias, foi vítima do mesmo golpe. Ela perdeu o sinal de rede telefônica e pouco depois recebeu um e-mail avisando que foi deslogada do Instagram.

No caso de Carol, os golpistas ainda roubaram seu e-mail e seu WhatsApp. Ela contou ao Diário do Nordeste à época que passou horas tentando recuperar o chip por meio de ligação para a TIM, mas só conseguiu ter acesso ao SIM após ir presencialmente em uma loja da operadora no dia seguinte.

Golpe do SIM Swap

O golpe do SIM Swap ocorre quando criminosos têm acesso ao número de telefone da pessoa e outros dados como o nome completo e e-mail, que podem ser obtidos por meio de hackers.

Em posse de todos os dados pessoais da pessoa, o golpista clona o chip se passando por ela em ligação com a operadora. Com o chip, os caminhos para ter acesso aos aplicativos pessoais estão abertos, pois atualmente a maioria dos usuários vincula seu celular às redes sociais.

O primeiro sinal de alerta neste tipo de golpe é o celular ficar permanentemente sem sinal, ainda que esteja en uma região coberta por operadoras.