Diário do Nordeste, TVM e Verdinha vencem Prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

Três veículos do Sistema Verdes Mares — Diário do Nordeste, TV Verdes Mares e Verdinha — venceram três categorias do 2º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), nos gêneros Texto, Vídeo e Áudio. O anúncio definitivo ocorreu nesta terça-feira (19).

Um dos trabalhos agraciados foi “Pirambu: Morada de Gente”, da Verdinha FM 92.5. A produção e o roteiro são dos jornalistas Sarah de Queiroz e Nícolas Paulino, com sonoplastia de Tiago Sousa.

O especial discute habitação digna no bairro Pirambu, a maior favela de Fortaleza, a partir do incentivo dado pela Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) para a requalificação de residências. Também aprofunda a necessidade de políticas de moradia adequadas a partir da ocupação do próprio bairro, que começou há quase 100 anos.

Arquitetas, pesquisadoras e moradores ajudam a construir um quebra-cabeças da necessidade de ordenamento urbanístico na área, ao mesmo tempo em que celebram saberes próprios e históricos de organização social e de resistência a remoções da área. O especial tem participação artística de Davinci e Draco, músicos do Pirambu.

Já o especial “Vazios Urbanos”, publicado em julho de 2024 no Diário do Nordeste, de forma seriada em três reportagens, venceu na categoria Texto. O trabalho dos jornalistas Thatiany Nascimento e Marcos Moreira tem edição de Dahiana Araújo e coordenação de Karine Zaranza. As imagens são dos fotógrafos Thiago Gadelha e Kid Jr. e a arte de Louise Dutra.

O especial abordou o impacto deste tema na rotina da população de Fortaleza. As reportagens tratam do aumento da sensação de insegurança e degradação dos territórios com a presença desses vazios; o que o Plano Diretor aponta para resolver os vazios urbanos e por que Fortaleza ainda está distante; e a transformação de imóveis ociosos em Fortaleza, indicando soluções para esse problema urbano.

Na categoria Vídeo, houve dobradinha da TV Verdes Mares: em 1º lugar, ficou a reportagem “As transformações de Fortaleza nos 298 anos de história”, da repórter Kilvia Muniz. A equipe ainda contou com Adauto Alves, Fábio Filho, Fernando Roberto Ferreira, Leal Mota Filho, Luiz Claudio Morais, Rubens Sampaio e Thiago Gadelha.

Em 2º, foi premiado o material “Um roteiro pela arquitetura de Fortaleza: Prédios históricos abrigam memória e arte”, de Alessandro Torres. A equipe contou com Aline Oliveira, Nilton Alves, Carlos Marlon, Camila Lima, Susy Costa, Angélica Ferreira, César Sousa e Jemmyle Cunha.