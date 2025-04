Beach Park faz promoção com ingresso e lanche grátis para Aqua Park e Parque Arvorar

O Beach Park lança mais uma edição da aguardada campanha "Residentes do Ceará", trazendo ofertas especiais com lanche incluso para seus dois parques: o Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas pelo Tripadvisor em 2024, e o Arvorar, o mais novo espaço dedicado à diversão e à educação ambiental em contato com a natureza.

A promoção é exclusiva para moradores do Estado e é válida para compras realizadas entre esta segunda-feira, 14 de abril, e o dia 30 de abril de 2025, com possibilidade de agendamento e utilização dos ingressos até o dia 11 de julho de 2025, incluindo feriados.

Para o Aqua Park, o ingresso individual está disponível por R$ 159 via PIX ou por R$ 169 no cartão de crédito, com a facilidade de parcelamento em até 10 vezes de R$ 16,90. O valor promocional já inclui um combo com cheeseburger, batata frita e refrigerante. Já para o Arvorar, a entrada sai por R$ 79 no cartão de crédito, também com a opção de parcelamento em até 10 vezes de R$ 7,90, e garante um combo com cachorro-quente e refrigerante.

A campanha é uma ótima oportunidade para os residentes do Ceará planejarem momentos de lazer e garantirem experiências inesquecíveis com economia e muita diversão, explorando todas as novidades que os parques têm a oferecer.

Atrações

No Aqua Park, os visitantes não podem deixar de se aventurar no Surreal, a montanha-russa aquática mais alta do mundo. Inaugurada recentemente, a atração eleva a adrenalina com seus 28 metros de altura e uma temática vibrante inspirada no universo do surf, contando com jatos d’água potentes para proporcionar subidas e descidas emocionantes.

Para quem busca uma imersão na natureza, o Arvorar, localizado também em Aquiraz, é o destino ideal. O novo parque convida o público a explorar três grandes aviários de imersão, onde é possível observar de perto cerca de 250 animais de diversas espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, em um percurso monitorado por educadores ambientais.

Além dos aviários, o Arvorar oferece outras atrações como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com vista panorâmica de 360 graus; o Arvorão, um circuito de trilhas aéreas com desafios e passarelas suspensas; e o Redão, um espaço relaxante com redário suspenso em meio à natureza.

Os ingressos promocionais para a campanha "Residentes do Ceará" devem ser adquiridos através do site https://ingresso.beachpark.com.br. A quantidade de entradas promocionais pode variar de acordo com a data escolhida, e o lanche incluso está sujeito à disponibilidade no dia da visita, podendo ser alterado. A remarcação dos ingressos é gratuita, desde que seja realizada dentro do período da promoção.

Serviço

Beach Park — Promoção Residentes do Ceará

Site: www.beachpark.com.br

Instagram: @beachpark

WhatsApp: (85) 98171-7021

Central de vendas: (85) 4012-3030