Fortaleza recebe novo voo com 84 deportados dos EUA nesta sexta-feira (25)

Um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chega a Fortaleza nesta sexta-feira (25), com 84 passageiros. Esse será o sétimo grupo de repatriados, o sexto que vem pela Capital cearense, a retornar ao Brasil após o início do governo de Donald Trump. O último chegou no dia 11 de abril, com 96 pessoas.

A previsão do pouso dos repatriados no Aeroporto Internacional de Fortaleza é às 8h. Assim com ocorrido nos outros grupos, uma parte dos passageiros será levado em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para Belo Horizonte (MG), onde pousará no Aeroporto Internacional de Confins.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) participa da ação para disponibilizar passagens rodoviárias para que os deportados retornem às suas cidades de origem.

A operação é realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) com apoio dos ministérios da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Defesa (MD), da Justiça e Segurança Pública (MJSP), além da Polícia Federal (OF), Defensoria Pública da União, governos estaduais e das concessionárias aeroportuárias, Fraport Brasil (CE) e BH Airport (MG).

Secretaria de Direitos Humanos faz acolhimento em Fortaleza

Em Fortaleza, os repatriados serão acolhidos pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). Conforme a pasta, será realizada uma "recepção humanizada", e os passageiros receberão kits de higiene pessoal básica, além de kits de alimentação e água.

"Aqueles que chegam em Fortaleza contam com apoio e articulação da equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Sedih, que conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no Aeroporto de Fortaleza", pontuou a Sedih.

A Secretaria informou ainda que contribui com "atendimento psicossocial e apoio para a celeridade do processo migratório".

