Avião com 96 deportados chega a Fortaleza e um passageiro é preso após desembarque

Um novo voo com deportados brasileiros dos Estados Unidos chegou a Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (11), por volta das 9h05, trazendo 96 passageiros. Um deles foi preso pela Polícia Federal (PF) após o desembarque no Aeroporto Pinto Martins, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto do estado do Paraná, pelo crime de roubo.

Este é o sexto grupo que retorna ao País desde o início do novo mandato de Donald Trump na Casa Branca, sendo o quinto a chegar por Fortaleza. Entre os repatriados estão 81 homens e 15 mulheres, segundo balanço da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). Do total, três são idosos e dois menores de idade.

Os passageiros foram acolhidos em recepção humanitária pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), cumprindo uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme a Defensoria Pública da União (DPU), alguns chegaram apenas com a roupa do corpo.

Na Capital, o acolhimento aconteceu no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM).

De Fortaleza, os repatriados seguem para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), com previsão de chegada às 15h, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Nesta operação, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disponibilizou 50 passagens para deslocamento dos repatriados entre os estados, sendo 30 para aqueles que desembarcarem em Fortaleza e se destinam a estados do Norte e do Nordeste, e 20 para repatriados encaminhados a Confins para deslocamento para estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Mudança de voos para Fortaleza

Desde o início de fevereiro, o Governo Federal escolheu Fortaleza como destino de todos os voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos a partir de então, e não mais Belo Horizonte, como vinha sendo feito.

A opção pela capital cearense teve razões estratégicas e baseadas no Direito Internacional. Como os deportados são algemados, um aeroporto no litoral permite que os passageiros fiquem o menor tempo possível nessa condição em território nacional, o que é vedado pela legislação brasileira.

