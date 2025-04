Primeiro dia do espetáculo Paixão de Cristo em Pacatuba tem lotação e tumultos; veja vídeo

O primeiro dia de apresentações de Paixão de Cristo em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, registrou longas filas, tumultos e pessoas passando mal devido ao calor. O espetáculo, realizado nesta sexta-feira (18), é estrelado por Henry Castelli e Adriana Birolli.

Em vídeos enviados ao Diário do Nordeste, é possível ver uma grande concentração de pessoas do lado de fora do anfiteatro onde foram realizadas duas sessões do espetáculo.

No momento em que é autorizada a entrada, muitos espectadores correm, inclusive com crianças. Segundo os relatos recebidos pela reportagem, houve inclusive pessoas pisoteadas.

Em outro vídeo, já dentro do anfiteatro, pessoas são atendidas, dentro do espaço reservado ao espetáculo, pelo Corpo de Bombeiros. A Prefeitura de Pacatuba confirmou o atendimento de um grupo que estava na plateia.

"Algumas pessoas sentiram indisposição devido ao calor intenso e à grande concentração de público — todas foram prontamente atendidas, encaminhadas ao ambulatório e passam bem", disse em nota, ressaltando que o evento foi conduzido com "responsabilidade e compromisso".

"Contando com brigada de incêndio, Corpo de Bombeiros e seis ambulâncias à disposição", detalha o texto.

Apresentações continuam neste sábado (19)

Ainda segundo a Prefeitura de Pacatuba, foram quase 21,4 mil pessoas presentes nas duas sessões de Paixão de Cristo. A gestão acredita que o público pode ser ainda maior nas sessões prevista para este sábado (19).

"Por isso, reforçamos ainda mais nossa estrutura. Teremos uma nova organização nas filas e um método de entrada mais compassado, para que nada venha a comprometer a experiência e o brilho do maior espetáculo a céu aberto do Nordeste", afirma a Prefeitura.

A nota pontua ainda que como as vagas do anfiteatro são limitadas, foram instalados telões na parte externa do espaço para que seja possível acompanhar o espetáculo.