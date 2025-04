Recurso é retirado, e Justiça do Ceará autoriza realização da Paixão de Cristo em Pacatuba

A Sociedade Artística de Pacatuba (Soarte) retirou o recurso contra a Chamada Pública nº 001/2025 da Secretaria da Cultura de Pacatuba (Secult), e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) autorizou, na noite dessa sexta-feira (11), a realização da Paixão de Cristo de Pacatuba.

Conforme documento obtido pelo Diário do Nordeste, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira recebeu a petição de desistência da Soarte e encerrou o processo, no qual havia uma decisão para suspender a Paixão de Cristo, enquanto seriam apuradas denúncias de irregularidades na seleção pública para realizar o evento.

Com a nova decisão, a Prefeitura Municipal de Pacatuba está liberada para realizar a Paixão de Cristo durante a Semana Santa. O evento foi anunciado com o ator Henri Castelli interpretando Jesus e a atriz Adriana Birolli, como Maria.

A Prefeitura ressaltou, em nota, que, "com a retirada oficial da denúncia, a realização da Paixão de Cristo 2025 segue sem qualquer impedimento legal, o que representa um alívio para artistas, moradores e visitantes que todos os anos acompanham uma das maiores representações culturais do município".

"A peça, encenada tradicionalmente durante a Semana Santa, movimenta a cidade e atrai centenas de espectadores, sendo reconhecida como o principal evento do calendário cultural pacatubano".

Veja também Zoeira Sem saber da suspensão da Paixão de Cristo de Pacatuba, Henri Castelli deixa Miami para viagem ao Ceará Zoeira Henri Castelli e Adriana Birolli serão Jesus e Maria na Paixão de Cristo de Pacatuba, no Ceará

IRREGULARIDADES APONTADAS

A ação da Soarte chegou ao TJCE após o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pacatuba indeferir uma medida liminar contra o Secretário de Cultura de Pacatuba e a Comissão de Seleção, que questionava atos administrativos supostamente ilegais e abusivos na seleção pública.

A entidade apontava, no recurso, uma séria de fatores que seriam decisivos para a suspensão do resultado da disputa. Na decisão de suspensão do evento, a desembargadora discorreu sobre algumas delas. São elas:

A concorrente aprovada não teria comprovado “possuir capacidade técnica compatível com as exigências previstas no edital”, especialmente quanto à demonstração de indicadores de prazos e de metas;

“possuir capacidade técnica compatível com as exigências previstas no edital”, especialmente quanto à demonstração de indicadores de prazos e de metas; A vencedora também não possuía experiências de grande porte ou de natureza semelhante ao evento objeto da parceria;

de grande porte ou de natureza semelhante ao evento objeto da parceria; Um membro da Comissão de Seleção exerce função de “mediadora” em projeto promovido pelo instituto vencedor, o que comprometeria a imparcialidade e lisura do certame.

PAIXÃO DE CRISTO COM HENRI CASTELLI

No início do mês, a Prefeitura de Pacatuba anunciou a realização da Paixão de Cristo na cidade, com Henri Castelli e Adriana Birolli confirmados como Jesus e Maria no elenco. O anúncio foi feto pela própria prefeita do município, Larissa Camurça.

Em publicação no Instagram, a gestora divulgou detalhes da peça: "É oficial, Henri Castelli como Jesus e Adriana Birolli como Maria no maior espetáculo a céu aberto que é a nossa Paixão de Cristo de Pacatuba, contracenando com os melhores, com nossos atores locais. 240 atores contracenando para fazer a maior do Nordeste".

As apresentações estão marcadas para sexta-feira, dia 18 de abril, com duas sessões: de 18h às 20h e 20h30 às 22h30. Já no sábado (19), está prevista uma sessão única, das 20h às 22h.