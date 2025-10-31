Diário do Nordeste
Policía Civil em ação, agente policial de costas com uniforme preto, na rua, com veículos ao fundo, representando a força policial do Ceará.

Segurança

Mortes brutais de mulheres são registradas na Região Metropolitana de Fortaleza

Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)

Redação 29 de Outubro de 2025
Foto mostra um policial civil, fardado, com colete balístico e balaclava, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará ao fundo

Segurança

30 casas são abandonadas por ordem de facção no CE; mortes podem estar ligadas a 'desobediência'

Três homicídios foram registrados na região afetada pelo confronto, em setembro. Autoridades esperam apresentar resultados das investigações em breve

Redação 02 de Outubro de 2025
Imagens mostram grande parte do teto que desabou em razão da forte ventania.

Ceará

Teto de ginásio desaba após 'ventos fortes' em Pacatuba

Prefeitura afirma que espaço já estava isolado por risco de desabamento

Lucas Monteiro 24 de Setembro de 2025
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece

Ceará

Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Raísa Azevedo 08 de Setembro de 2025
Fachada do Ministério Público Federal no Ceará

Ceará

Justiça Federal no Ceará ordena retirada de ocupantes ilegais das terras Pitaguary

A sentença atende a um pedido feito em 2022 pelo Ministério Público Federal (MPF)

Redação 28 de Agosto de 2025
Um jovem de óculos e camisa azul, no centro, segura um certificado de premiação dourado e usa duas medalhas douradas no pescoço. Ele sorri enquanto está no palco. À sua direita, uma jovem de cabelos escuros e blusa preta também segura um certificado e uma medalha dourada. Ao fundo, um telão mostra um mapa-múndi, e uma faixa com o símbolo do Pi e a palavra

Ceará

Estudante cearense conquista medalha de ouro em campeonato mundial de Matemática

Rayan Moreira da Costa participou da seletiva nacional da World Mathematics Team Championship, e agora busca apoio para participar da fase final, na Tailândia

Paulo Roberto Maciel* 19 de Agosto de 2025
Foto de estátua de jesus cristo manchada com violeta genciana em igreja de Pacatuba

Ceará

Estátua de Jesus Cristo é vandalizada com violeta genciana em Igreja de Pacatuba; veja vídeo

O caso ocorreu nesse domingo (3), na Paróquia N. Sra da Conceição, após um evento de batizados

Redação 04 de Agosto de 2025
Moto caída após acidente

Segurança

Mulher morre e outra fica ferida após acidente de moto em Pacatuba, no Ceará

A segunda pessoa foi socorrida para uma unidade hospitalar da região

Redação 27 de Julho de 2025
Imagem do Google Maps da Delegacia de Pacatuba, da Polícia Civil do Ceará

Segurança

Duas pessoas são executadas e outra é baleada em ataque criminoso na Pacatuba

Polícias Civil e Militar procuram pelos criminosos que efetuaram os disparos. O crime teria sido motivado por uma disputa entre facções criminosas na região

Redação 04 de Julho de 2025
Francisco Cuoco esteve em Pacatuba (CE) para gravação de comercial

Zoeira

Francisco Cuoco foi 'garoto-propaganda' de cemitério no Ceará e chegou a ser confundido com dono

Ator gravou cenas de publicidades em Pacatuba

João Lima Neto 20 de Junho de 2025
