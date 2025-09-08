Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)
A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza
Mais de cem bairros de Fortaleza e os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga e Pacatuba, da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), terão o abastecimento de água suspenso na próxima quarta-feira (10), das 5h às 20h, informou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).
Segundo a empresa, a intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da RMF, sendo necessário interromper temporariamente o fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião).
Entre os bairros da Capital que serão afetados estão Álvaro Weyne, Aerolândia, Aldeota, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Centro, Cidade 2000, Cidade dos Funcionários, Dias Macêdo, Itaperi, Montese, Meireles e Vicente Pinzon (Veja a lista completa abaixo).
A Cagece informou que a retomada do abastecimento de água acontecerá logo após a conclusão dos serviços, com equilíbrio total do sistema em até 48 horas.
Veja também
"Os serviços consistem na substituição de equipamentos hidráulicos, instalação de válvulas, injetamento de nova rede de distribuições, dentre outros. A ação tem como objetivo modernizar o parque operacional da companhia, garantindo mais segurança e continuidade no abastecimento", esclareceu a companhia em nota.
A empresa afirmou ainda que os efeitos da suspensão poderão variar de acordo com a infraestrutura interna de cada imóvel, como a existência de caixas d’água, e a presença de reservatórios em determinados bairros.
A Cagece aconselha que a população armazene água nos próximos dias e priorize o uso para consumo humano e atividades essenciais durante o período da paralisação programada do sistema.
Veja os bairros
FORTALEZA
Álvaro Weyne, Aeroporto, Aerolândia, Alagadiço, Aldeota, Alto da Balança, Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Aracapé, Água Fria, Autran Nunes, Barra do Ceará, Bela Vista, Benfica, Bom Futuro, Bom Jardim, Bom Sucesso, Caça e Pesca, Cais do Porto, Cajazeiras, Cambeba, Canindezinho, Carlito Pamplona, Centro, Cidade 2000, Cidade dos Funcionários, Cocó, Conjunto Ceará, Conjunto Esperança, Cristo Redentor, Curió, Damas, Dendê, Dias Macêdo, Dionísio Torres, Dom Lustosa, Dunas, Edson Queiroz, Engenheiro Luciano Cavalcante, Farias Brito, Fátima, Floresta, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal, Guararapes, Henrique Jorge, Itaoca, Itaperi, Jacarecanga, Jardim América, Jardim Cearense, Jardim das Oliveiras, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, João XXIII, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, José de Alencar, Lagoa Redonda, Manoel Sátiro, Maraponga, Meireles, Mondubim, Monte Castelo, Montese, Moura Brasil, Mucuripe, Novo Mondubim, Pan Americano, Papicu, Parangaba, Parque Araxá, Parque Dois Irmãos, Parque Manibura, Parque São José, Parreão, Passaré, Pedras, Pici, Planalto Ayrton Senna, Parque Santa Rosa, Praia de Iracema, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Prefeito José Walter, Presidente Kennedy, Presidente Vargas, Quintino Cunha, Raquel de Queiroz, Rodolfo Teófilo, Sabiaguaba, Salinas, São Gerardo, São João do Tauape, Sapiranga, Serrinha, Serviluz, Siqueira, Varjota, Vicente Pinzon, Vila Ellery, Vila Peri, Vila União e Vila Velha.
MARACANAÚ
Acaracuzinho, Alto Alegre, Alto da Mangueira, Bandeirantes, Bela Vista, Cágado, Centro de Maracanaú, Cidade Nova, Colônia Antônio Justa, Conjunto Timbó, Coqueiral, DI 2000, Horto, Jaçanaú, Jardim das Serras, Jari, Jenipapeiro, Jereissati I, Jereissati II, Luzardo Viana, Mucunã, Nova Vida, Novo Maracanaú, Novo Oriente, Olho D’água, Parque Santa Maria, Piratininga, Santo Sátiro, Siqueira, Tijuca, Urucutuba.
AQUIRAZ
Jacundá
EUSÉBIO
ITAITINGA
Barrocão, Caracanga, Gereraú, Jabuti, Parque Dom Pedro,Taveira
PACATUBA
Alto Fechado, Alvorada, Bom Futuro, Bom Retiro, Forquilha, Jereissate III, Monguba, Mongubeira, Morada Buquês, Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha), Morada das Flores, Morada das Pétalas, Orgulho do Ceará, Pajuçara, Pavuna, Pitaguary, Planalto Benjamin, Timbó Velho, Timbozinho, Vila das Flores.