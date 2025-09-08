Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

Mais de cem bairros de Fortaleza e os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga e Pacatuba, da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), terão o abastecimento de água suspenso na próxima quarta-feira (10), das 5h às 20h, informou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Segundo a empresa, a intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da RMF, sendo necessário interromper temporariamente o fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião).

Entre os bairros da Capital que serão afetados estão Álvaro Weyne, Aerolândia, Aldeota, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Centro, Cidade 2000, Cidade dos Funcionários, Dias Macêdo, Itaperi, Montese, Meireles e Vicente Pinzon (Veja a lista completa abaixo).

A Cagece informou que a retomada do abastecimento de água acontecerá logo após a conclusão dos serviços, com equilíbrio total do sistema em até 48 horas.

"Os serviços consistem na substituição de equipamentos hidráulicos, instalação de válvulas, injetamento de nova rede de distribuições, dentre outros. A ação tem como objetivo modernizar o parque operacional da companhia, garantindo mais segurança e continuidade no abastecimento", esclareceu a companhia em nota.

A empresa afirmou ainda que os efeitos da suspensão poderão variar de acordo com a infraestrutura interna de cada imóvel, como a existência de caixas d’água, e a presença de reservatórios em determinados bairros.

A Cagece aconselha que a população armazene água nos próximos dias e priorize o uso para consumo humano e atividades essenciais durante o período da paralisação programada do sistema.

Veja os bairros