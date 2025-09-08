Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece
Legenda: Estatal orienta que a população deve usar a água reservada com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais
Foto: Fabiane de Paula

Mais de cem bairros de Fortaleza e os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga e Pacatuba, da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), terão o abastecimento de água suspenso na próxima quarta-feira (10), das 5h às 20h, informou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Segundo a empresa, a intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da RMF, sendo necessário interromper temporariamente o fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião).

Entre os bairros da Capital que serão afetados estão Álvaro Weyne, Aerolândia, Aldeota, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Centro, Cidade 2000, Cidade dos Funcionários, Dias Macêdo, Itaperi, Montese, Meireles e Vicente Pinzon (Veja a lista completa abaixo).

A Cagece informou que a retomada do abastecimento de água acontecerá logo após a conclusão dos serviços, com equilíbrio total do sistema em até 48 horas.

Veja também

teaser image
Seu Direito

O que fazer em casos de falta de água? Saiba seus direitos garantidos por lei

teaser image
Ceará

Falta de esgotamento sanitário coloca 3 cidades do CE entre as 40 piores em ranking de saneamento

"Os serviços consistem na substituição de equipamentos hidráulicos, instalação de válvulas, injetamento de nova rede de distribuições, dentre outros. A ação tem como objetivo modernizar o parque operacional da companhia, garantindo mais segurança e continuidade no abastecimento", esclareceu a companhia em nota.

A empresa afirmou ainda que os efeitos da suspensão poderão variar de acordo com a infraestrutura interna de cada imóvel, como a existência de caixas d’água, e a presença de reservatórios em determinados bairros.

A Cagece aconselha que a população armazene água nos próximos dias e priorize o uso para consumo humano e atividades essenciais durante o período da paralisação programada do sistema.

Veja os bairros

FORTALEZA

Álvaro Weyne, Aeroporto, Aerolândia, Alagadiço, Aldeota, Alto da Balança, Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Aracapé, Água Fria, Autran Nunes, Barra do Ceará, Bela Vista, Benfica, Bom Futuro, Bom Jardim, Bom Sucesso, Caça e Pesca, Cais do Porto, Cajazeiras, Cambeba, Canindezinho, Carlito Pamplona, Centro, Cidade 2000, Cidade dos Funcionários, Cocó, Conjunto Ceará, Conjunto Esperança, Cristo Redentor, Curió, Damas, Dendê, Dias Macêdo, Dionísio Torres, Dom Lustosa, Dunas, Edson Queiroz, Engenheiro Luciano Cavalcante, Farias Brito, Fátima, Floresta, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal, Guararapes, Henrique Jorge, Itaoca, Itaperi, Jacarecanga, Jardim América, Jardim Cearense, Jardim das Oliveiras, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, João XXIII, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, José de Alencar, Lagoa Redonda, Manoel Sátiro, Maraponga, Meireles, Mondubim, Monte Castelo, Montese, Moura Brasil, Mucuripe, Novo Mondubim, Pan Americano, Papicu, Parangaba, Parque Araxá, Parque Dois Irmãos, Parque Manibura, Parque São José, Parreão, Passaré, Pedras, Pici, Planalto Ayrton Senna, Parque Santa Rosa, Praia de Iracema, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Prefeito José Walter, Presidente Kennedy, Presidente Vargas, Quintino Cunha, Raquel de Queiroz, Rodolfo Teófilo, Sabiaguaba, Salinas, São Gerardo, São João do Tauape, Sapiranga, Serrinha, Serviluz, Siqueira, Varjota, Vicente Pinzon, Vila Ellery, Vila Peri, Vila União e Vila Velha.

MARACANAÚ

Acaracuzinho, Alto Alegre, Alto da Mangueira, Bandeirantes, Bela Vista, Cágado, Centro de Maracanaú, Cidade Nova, Colônia Antônio Justa, Conjunto Timbó, Coqueiral, DI 2000, Horto, Jaçanaú, Jardim das Serras, Jari, Jenipapeiro, Jereissati I, Jereissati II, Luzardo Viana, Mucunã, Nova Vida, Novo Maracanaú, Novo Oriente, Olho D’água, Parque Santa Maria, Piratininga, Santo Sátiro, Siqueira, Tijuca, Urucutuba.

AQUIRAZ

Jacundá

EUSÉBIO

ITAITINGA

Barrocão, Caracanga, Gereraú, Jabuti, Parque Dom Pedro,Taveira

PACATUBA

Alto Fechado, Alvorada, Bom Futuro, Bom Retiro, Forquilha, Jereissate III, Monguba, Mongubeira, Morada Buquês, Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha), Morada das Flores, Morada das Pétalas, Orgulho do Ceará, Pajuçara, Pavuna, Pitaguary, Planalto Benjamin, Timbó Velho, Timbozinho, Vila das Flores.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece
Ceará

Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
Há 1 hora
Uma fotografia que mostra um policial militar cearense, sua esposa e o filho deles, que veste o uniforme de aluno do Colégio Militar do Maranhão e faz uma saudação com a mão direita. O policial militar, à direita na foto, usa um uniforme cinza e verde-escuro e uma boina vermelha. Sua esposa está à esquerda, usando um vestido laranja. A família está posando para a foto em um evento noturno
Ceará

PM cearense adotado no Maranhão se emociona ao entregar boina para filho em Colégio Militar

A cerimônia de entrega de boina é um rito de passagem realizado nas instituições militares

Matheus Facundo
08 de Setembro de 2025
Distrito de Ibiapaba no município de Crateús e as instalações do lago sem fronteira
Ceará

Peixes de rio que corta o CE estão contaminados e podem causar câncer em humanos, diz estudo da UFC

De acordo com a pesquisa, o consumo diário de 150 gramas do animal contaminado pode trazer risco à saúde

Letícia do Vale
08 de Setembro de 2025
Duas fotos, uma à esquerda e outra à direita. Em ambas, há militares em desfile de 7 de Setembro, com uniformes brancos. Na foto da esquerda, um militar em destaque, segurando uma câmera, com o desfile ao fundo. Na direita, o mesmo militar atingido por um motociclista em ação durante o evento na Avenida Beira Mar.
Ceará

Militar da Marinha recebe alta após ser atropelado por motociclista durante desfile de 7 de Setembro

A vítima encontra-se em casa e segue em recuperação

Milenna Murta*
08 de Setembro de 2025
Imagem de computação gráfica mostra torre do relógio da Praça do Ferreira, em tons de marrom-avermelhado. Há uma grande fonte com jatos de água em sua base. Ao redor, há palmeiras, bancos de madeira e iluminação moderna. No chão, há inscrições em português.
Ceará

Obra na Praça do Ferreira chega a 40% de conclusão e tem data para entrega; veja o que muda

Entorno do logradouro está bloqueado para as intervenções desde o mês de julho

Clarice Nascimento e Theyse Viana
08 de Setembro de 2025
aniversario crianca 4 anos tema menina benigna
Ceará

Menina Benigna: criança escolhe beata cearense como tema de festa de aniversário de 4 anos

De vestido vermelho e poá branco, ela comemorou junto aos pais, familiares e amigos

Redação
07 de Setembro de 2025
marinheiro atropelamento 7 de setembro desfile beira-mar fortaleza acidente motocicleta
Ceará

Vídeo: Militar da Marinha é atropelado em desfile de 7 de Setembro na Av. Beira-Mar, em Fortaleza

A vítima foi socorrida ao hospital e submetida a exames

Redação
07 de Setembro de 2025
braço de estudante em cima de livro, enquanto assiste aula
Ceará

Veja as cidades do Ceará com escolas públicas de melhor desempenho em Português e Matemática

Os resultados são do Spaece 2024, avaliação externa anual que investiga as competências e as habilidades dos alunos. No Ensino Fundamental, os participantes são do 5º ano e do 9º ano

Gabriela Custódio
07 de Setembro de 2025
Ceará

Tradicional desfile de 7 de Setembro reúne público na Av. Beira-Mar, em Fortaleza; confira imagens

Evento contou com participação de autoridades, estudantes e forças de segurança, agrupando expectadores na orla

João Lima Neto e Thatiany Nascimento
07 de Setembro de 2025
Ceará

Grito dos Excluídos em Fortaleza defende fim da escala 6x1 e reforça luta por moradia; veja fotos

A manifestação popular, que ocorre há mais de 30 anos no Brasil no Dia da Independência, percorreu as ruas da Praia do Futuro, na capital cearense

João Lima Neto e Thatiany Nascimento
07 de Setembro de 2025
Desabamento de arquibancada levou a 50 atendimentos hospitalares ‘Foi um susto muito grande'
Ceará

Desabamento de arquibancada levou a 50 atendimentos hospitalares: ‘Foi um susto muito grande'

Município recebeu apoio de cidades vizinhas com ambulâncias do Samu para resgate das vítimas

Lucas Monteiro
06 de Setembro de 2025
Duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, três adolescentes, duas meninas e um menino, seguram medalhas e uma grande bandeira do Brasil. O logotipo no centro da bandeira diz
Ceará

Ceará é 1º lugar do Brasil na Olimpíada Nacional de História

Estado é o destaque pelo terceiro ano consecutivo e conquistou 28 medalhas na 17ª edição da competição

Clarice Nascimento
06 de Setembro de 2025
Idoso deixado em rua com acesso de medicamentos após receber alta em Caucaia
Ceará

Idoso em situação de rua é deixado com acesso venoso após receber alta em Caucaia

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS) de Caucaia foi acionada e atua na localização de familiares

Bergson Araujo Costa
05 de Setembro de 2025
Imagens da arquibancada caída em Aratuba
Ceará

Arquibancada de desfile cívico desaba e deixa feridos em Aratuba, no Ceará; veja vídeo

Vítimas precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares

Bergson Araujo Costa
05 de Setembro de 2025
foto mostra voluntário da Cruz da Vida durante ação social
Ceará

Mutirão ofertará atendimentos gratuitos em seis especialidades médicas em Fortaleza

Entre os serviços de assistência à saúde da comunidade estão consultas em Clínica Geral, Pediatria, Dermatologia, Reumatologia, Fisioterapia e Psicologia

Redação
05 de Setembro de 2025
Bandeira do Brasil tremulando ao vento sob céu azul, simbolizando orgulho nacional e patriotismo brasileiro.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro, em Fortaleza

Na Capital, serviços como Enel e Correios não funcionarão por conta da data

Redação
05 de Setembro de 2025
Fila de vans verdes do programa “Brasil Sorridente” está estacionada, preparadas para oferecer atendimento odontológico móvel.
Ceará

Ceará recebe novas ambulâncias com máquinas para imprimir dentes 3D; veja onde e como acessar

Veículos devem atender população de áreas mais distantes, onde a presença de dentistas é mais difícil

Nicolas Paulino
05 de Setembro de 2025
Casa simples em área rural cercada por árvores e cercas de madeira, com algumas vacas reunidas à sombra. Ao fundo, aparece um curral e a paisagem de vegetação seca sob céu parcialmente nublado
Ceará

Quixadá perde 85% da produção de milho e feijão e decreta emergência por estiagem

Com a falta de chuvas, danos afetaram todos os 12 distritos da cidade, levando prejuízos a mais de 8.000 pequenos e médios agricultores

Clarice Nascimento e Dahiana Araújo
05 de Setembro de 2025
Foto do jovem Lucas Abreu, que foi presenteado pelo amigo após ter a bicicleta roubada duas vezes
Ceará

Amigos presenteiam estudante que teve bicicleta roubada duas vezes em Fortaleza

Grupo comprou uma bicicleta para o jovem, que utiliza o veículo como meio de transporte para trabalho e estudos

Maria Clarice Sousa*
04 de Setembro de 2025
Colagem de fotos das lhamas da Fazenda da Faculdade de Veterinária
Ceará

Primeira lhama da fazenda da Faculdade de Veterinária da Uece nasce e recebe nome de ‘Maria Bonita’

Em 2021, a instituição iniciou a parceria com a Fiocruz para desenvolver um medicamento contra a Covid-19 a partir de anticorpos das lhamas

Bergson Araujo Costa
04 de Setembro de 2025