Falta d'água em Fortaleza e RMF pode se estender até sábado (13); clientes reclamam

Em meio a diversos relatos de falta d'água em Fortaleza, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou, na manhã desta quinta-feira (11), que o abastecimento permanece em fase de equilíbrio na Capital e nos municípios de Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga e Pacatuba, na Região Metropolitana.

Conforme anunciado pela companhia, o fornecimento de água foi suspenso para obras no macrossistema de abastecimento da RMF, na quarta-feira (10). O prazo inicial da suspensão era de 5h às 20h. No entanto, a empresa informou que o retorno gradual do sistema teve início somente à meia-noite desta quinta (11).

Como o prazo para normalização total do sistema é de até 48 horas, a falta d'água pode se estender até à meia-noite de sábado (13) em alguns bairros e localidades.

Veja também Ceará Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira Ceará Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

Reclamações

Somente em Fortaleza, a suspensão atingiu mais de 100 bairros, obrigando clientes a buscarem alternativas para serviços do dia a dia. É o caso da assistente administrativo Aline Pereira da Cruz. Moradora do bairro José Bonifácio, ela ficou sem água na tarde de quarta, após a caixa do imóvel onde mora secar.

Desde então, ela recorre à água mineral para cozinhar, lavar louça e dar banho na filha pequena, enquanto o esposo e demais familiares precisaram ir para a casa de parentes para tomar banho. "Secou o que tinha na caixa e nada de voltar. Meu cunhado dispensou a diarista porque não temos água para fazer a limpeza", disse.

Muitos usuários também usaram as redes sociais para reclamar sobre o serviço. "Sem água a mais de 24 horas no José Walter. Meu restaurante não vai poder funcionar hoje por conta de falta de água, quem vai pagar meu prejuízo? Vocês informaram às 20 horas de ontem, que absurdo" escreveu um usuário no perfil oficial da Cagece no Instagram.

Outros consumidores se queixam da comunicação sobre a retomada do serviço, após o prazo inicial não ser cumprido. "Isso não é apenas um transtorno, é um desrespeito. Estamos falando de famílias inteiras prejudicadas", destacou outra pessoa.