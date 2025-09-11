Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Falta d'água em Fortaleza e RMF pode se estender até sábado (13); clientes reclamam

Cagece informa que normalização total pode levar até 48 horas, com prazo tendo começado nesta quinta-feira (10)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:38)
Ceará
Torneira pingando
Legenda: A suspensão atingiu mais de 100 bairros somente em Fortaleza
Foto: Shutterstock/Sergei Gorin

Em meio a diversos relatos de falta d'água em Fortaleza, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou, na manhã desta quinta-feira (11), que o abastecimento permanece em fase de equilíbrio na Capital e nos municípios de Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga e Pacatuba, na Região Metropolitana.  

Conforme anunciado pela companhia, o fornecimento de água foi suspenso para obras no macrossistema de abastecimento da RMF, na quarta-feira (10). O prazo inicial da suspensão era de 5h às 20h. No entanto, a empresa informou que o retorno gradual do sistema teve início somente à meia-noite desta quinta (11).

Como o prazo para normalização total do sistema é de até 48 horas, a falta d'água pode se estender até à meia-noite de sábado (13) em alguns bairros e localidades. 

Veja também

teaser image
Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

teaser image
Ceará

Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

Reclamações

Somente em Fortaleza, a suspensão atingiu mais de 100 bairros, obrigando clientes a buscarem alternativas para serviços do dia a dia. É o caso da assistente administrativo Aline Pereira da Cruz. Moradora do bairro José Bonifácio, ela ficou sem água na tarde de quarta, após a caixa do imóvel onde mora secar. 

Desde então, ela recorre à água mineral para cozinhar, lavar louça e dar banho na filha pequena, enquanto o esposo e demais familiares precisaram ir para a casa de parentes para tomar banho. "Secou o que tinha na caixa e nada de voltar. Meu cunhado dispensou a diarista porque não temos água para fazer a limpeza", disse. 

Muitos usuários também usaram as redes sociais para reclamar sobre o serviço. "Sem água a mais de 24 horas no José Walter. Meu restaurante não vai poder funcionar hoje por conta de falta de água, quem vai pagar meu prejuízo? Vocês informaram às 20 horas de ontem, que absurdo" escreveu um usuário no perfil oficial da Cagece no Instagram. 

Outros consumidores se queixam da comunicação sobre a retomada do serviço, após o prazo inicial não ser cumprido. "Isso não é apenas um transtorno, é um desrespeito. Estamos falando de famílias inteiras prejudicadas", destacou outra pessoa. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Torneira pingando
Ceará

Falta d'água em Fortaleza e RMF pode se estender até sábado (13); clientes reclamam

Cagece informa que normalização total pode levar até 48 horas, com prazo tendo começado nesta quinta-feira (10)

Redação
Há 2 horas
Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações
Ceará

Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações

Shows de Capital Inicial, Vanessa da Mata, Alceu Valença, The Fevers e Waldonys estão entre os destaques da programação

Agência de Conteúdo DN
11 de Setembro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, com corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo.
Ceará

Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

Dois desses casos foram registrados no município de Itarema, com pescadores que estavam em alto-mar. Os pacientes relataram sintomas como dor no local atingido, inchaço, vermelhidão, febre e mal-estar

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, tem corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo
Ceará

Peixe-leão: estudo da UFC alerta sobre riscos de contaminação pelo consumo da espécie no Ceará

Pesquisador destaca que o uso do animal na alimentação exige cautela, especialmente entre crianças, pelos níveis de mercúrio e de chumbo encontrados na análise

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará
Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro
10 de Setembro de 2025
Vista do antigo cais de Iracema em Fortaleza, Ceará. Em primeiro plano, pedras grandes com grafites e alguns detritos na areia da praia. Ao fundo, o cais de madeira e concreto se estende sobre o mar azul-turquesa, com um gazebo em ruínas na ponta e parte de sua estrutura coberta por grafites coloridos. O céu é predominantemente azul com algumas nuvens brancas.
Ceará

Evandro diz que não vai demolir Ponte Velha do Poço da Draga: ‘estou discutindo uma urbanização’

Construção centenária vive processo de deterioração há alguns anos e foi interditada em agosto de 2023

Clarice Nascimento
10 de Setembro de 2025
montagem de fotos de incêndio em van na avenida Bezerra de Menezes
Ceará

Van de transporte metropolitano pega fogo na Avenida Bezerra de Menezes; veja vídeo

Uma pane elétrica no veículo causou o incêndio, informou a AMC

Redação
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra homem andando de bicicleta em uma rua à frente de uma lagoa em Fortaleza. Vegetação cerca a margem da lagoa.
Ceará

Cinco bairros de Fortaleza terão novas áreas verdes protegidas por lei; veja locais

Anúncio foi feito pela prefeitura na manhã desta quarta-feira (10), durante evento sobre mudanças climáticas

Clarice Nascimento e Theyse Viana
10 de Setembro de 2025
Terra de Sabidos

Cearense da rede pública é aprovado em Medicina na UFC e em Ciência de Dados na USP e FGV

Thatiany Nascimento
10 de Setembro de 2025
montagem de fotos dos vencedores do SVM no prêmio Sebrae de jornalismo
Ceará

Sistema Verdes Mares vence duas categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025

A premiação reconhece trabalhos que valorizam o empreendedorismo e fortalecem os pequenos negócios no País

Redação
09 de Setembro de 2025
Imagens do meteoro caindo no Ceará e no oceano
Ceará

Bólido: meteoro corta céu do Ceará à luz do dia e impressiona por forte brilho

Imagens registradas pleo satélite norte-americano GOES16 mostram que a 'bola de fogo' caiu no oceano, na região Norte do CE

Bergson Araujo Costa
09 de Setembro de 2025
Fotografia histórica em preto e branco da Praça do Ferreira em Fortaleza. Em destaque, a Coluna da Hora, uma alta torre de relógio em estilo art déco. A praça possui bancos de madeira, postes de iluminação e árvores, com algumas pessoas em trajes de época sentadas e circulando. Ao fundo, prédios antigos compõem a paisagem urbana.
Ceará

Praça do Ferreira: relembre histórias, símbolos e reformas de quase 200 anos em Fortaleza

Símbolo de Fortaleza tem quase dois séculos de história

Imagens de Padre Cícero exibidas na Times Square, em Nova York
Ceará

Cearense devoto de Padre Cícero faz homenagem ao sacerdote nos telões da Times Square; assista

Nildo Rodrigues, advogado em Juazeiro do Norte, pagou US$ 150 para realizar a homenagem

Mylena Gadelha
09 de Setembro de 2025
Mulher em pé entre estantes de uma biblioteca ou arquivo, segurando e lendo um livro ou caderno. Ao fundo, em uma sala com cadeiras azuis, outra pessoa está sentada em frente a um computador.
Ceará

Por que o Ceará criou uma Política para Migrantes, Refugiados e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas?

Estado recebeu mais de 37 mil migrantes internacionais desde 2000, mas ainda é uma porta de saída para atividades criminosas

Nicolas Paulino
09 de Setembro de 2025
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece
Ceará

Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
08 de Setembro de 2025
Uma fotografia que mostra um policial militar cearense, sua esposa e o filho deles, que veste o uniforme de aluno do Colégio Militar do Maranhão e faz uma saudação com a mão direita. O policial militar, à direita na foto, usa um uniforme cinza e verde-escuro e uma boina vermelha. Sua esposa está à esquerda, usando um vestido laranja. A família está posando para a foto em um evento noturno
Ceará

PM cearense adotado no Maranhão se emociona ao entregar boina para filho em Colégio Militar

A cerimônia de entrega de boina é um rito de passagem realizado nas instituições militares

Matheus Facundo
08 de Setembro de 2025
Distrito de Ibiapaba no município de Crateús e as instalações do lago sem fronteira
Ceará

Peixes de rio que corta o CE estão contaminados e podem causar câncer em humanos, diz estudo da UFC

De acordo com a pesquisa, o consumo diário de 150 gramas do animal contaminado pode trazer risco à saúde

Letícia do Vale
08 de Setembro de 2025
Duas fotos, uma à esquerda e outra à direita. Em ambas, há militares em desfile de 7 de Setembro, com uniformes brancos. Na foto da esquerda, um militar em destaque, segurando uma câmera, com o desfile ao fundo. Na direita, o mesmo militar atingido por um motociclista em ação durante o evento na Avenida Beira Mar.
Ceará

Militar da Marinha recebe alta após ser atropelado por motociclista durante desfile de 7 de Setembro

A vítima encontra-se em casa e segue em recuperação

Milenna Murta*
08 de Setembro de 2025
Imagem de computação gráfica mostra torre do relógio da Praça do Ferreira, em tons de marrom-avermelhado. Há uma grande fonte com jatos de água em sua base. Ao redor, há palmeiras, bancos de madeira e iluminação moderna. No chão, há inscrições em português.
Ceará

Obra na Praça do Ferreira chega a 40% de conclusão e tem data para entrega; veja o que muda

Entorno do logradouro está bloqueado para as intervenções desde o mês de julho

Clarice Nascimento e Theyse Viana
08 de Setembro de 2025
aniversario crianca 4 anos tema menina benigna
Ceará

Menina Benigna: criança escolhe beata cearense como tema de festa de aniversário de 4 anos

De vestido vermelho e poá branco, ela comemorou junto aos pais, familiares e amigos

Redação
07 de Setembro de 2025