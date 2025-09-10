Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira
Órgão enviará equipes a seis municípios
O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará, nos dias 13 e 14 de setembro, atendimentos do programa CNH Popular em seis cidades do estado.
As cidades que receberão as equipes são: Aquiraz, Itaitinga, Chorozinho, Pacatuba, Itarema e Amontada.
Documentos obrigatórios
Para participar, os candidatos com inscrição aprovada no processo de obtenção da habilitação precisam realizar o agendamento por meio do site oficial do Detran-CE, no link “Acompanhe sua inscrição”.
Após essa etapa, no dia marcado, o inscrito deve apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço (ou declaração de residência).
Os candidatos deverão comparecer às comissões que o órgão realizará em cada cidade. Todo o processo pode ser acompanhado pelo aplicativo Meu Detran CE, disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store.
O Detran informará os próximos municípios que serão atendidos por meio de seu site oficial e de suas redes sociais.