Evandro diz que não vai demolir Ponte Velha do Poço da Draga: ‘estou discutindo uma urbanização’

Construção centenária vive processo de deterioração há alguns anos e foi interditada em agosto de 2023

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 16:12)
Ceará
Vista do antigo cais de Iracema em Fortaleza, Ceará. Em primeiro plano, pedras grandes com grafites e alguns detritos na areia da praia. Ao fundo, o cais de madeira e concreto se estende sobre o mar azul-turquesa, com um gazebo em ruínas na ponta e parte de sua estrutura coberta por grafites coloridos. O céu é predominantemente azul com algumas nuvens brancas.
Legenda: Prefeito de Fortaleza confirma que a estrutura centenária não será demolida, mas não define o futuro da ponte
Foto: Fabiane de Paula

Um dos símbolos da orla de Fortaleza e da comunidade do Poço da Draga, na Praia de Iracema, a Ponte Velha, apesar de seu estado de deterioração, não deverá ser demolida.

A informação é do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, dada durante o evento “Diálogos Rumo a COP 30”, realizado nesta quarta-feira (10). Segundo ele, a Prefeitura está realizando estudos preliminares para definir o futuro da estrutura centenária.

O equipamento tem mais de 100 anos e há tempos é protagonista de discussões na cidade sobre sua permanência, requalificação ou demolição, já que, embora haja orientações e sinalizações sobre os riscos de acidentes, continua sendo usada pela população como espaço de lazer. 

“Estamos discutindo uma questão de urbanização e de requalificação, para que a gente possa apresentar para os moradores para comunidade do Poço da Draga”, afirmou Evandro Leitão em coletiva de imprensa no Centro de Eventos. 

Veja também

teaser image
Ceará

Proteger ruínas, criar réplica ou interditar: o que pode ser feito com a Ponte Velha de Fortaleza

teaser image
Ceará

Projeto prevê demolir Ponte Velha do Poço da Draga, erguida há mais de 100 anos em Fortaleza, diz SPU

Segundo Evandro, embora ainda não tenha data definida, a ideia é elaborar um projeto que será discutido diretamente com a comunidade local, antes de qualquer decisão. Representantes da ZEIS Poço da Draga e da Central Única das Favelas (CUFA) participaram das discussões, diz o prefeito. 

“Não faremos absolutamente nada se não for discutir, e claro, a gente só vai discutir depois que estivermos com algum projeto, mas esse projeto não é um projeto finalístico. Para ser finalístico, antes tem que passar pelo crivo que eu quero a participação social daqueles e daquelas que são que moram ali naquela área”, diz.

Consulta sobre demolição controlada

Em agosto deste ano, o Diário do Nordeste adiantou que a Prefeitura realizou uma consulta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre a possibilidade de executar uma “demolição controlada” da Ponte Velha ou Ponte Metálica.

O ofício do Iphan apontava que a estrutura apresenta “risco de acidentes de alta gravidade” e que demanda “ações preventivas urgentes para salvaguardar a integridade física dos cidadãos que transitam pela área”.

Um parecer técnico da Defesa Civil Municipal, anexado pela Prefeitura ao Iphan, classifica o nível de risco do imóvel como “muito alto” para as estruturas da ponte e alto para as estruturas sob a ponte.

O documento conclui que a Ponte Metálica está em colapso estrutural progressivo e representa risco direto à vida em caso de acesso indevido. Contudo, a demolição é apenas uma das alternativas apresentadas, como também a “consolidação do espaço como ruína histórica”. 

À época, a Prefeitura confirmou que solicitou “pareceres técnicos de vários órgãos” sobre a situação da ponte e que projetos de requalificação do espaço estavam em análise. Não houve detalhamento sobre quais são essas ideias desde então. 

O local está interditado desde agosto de 2023 e a possibilidade de demolição da ponte já havia sido cogitada pela gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT). 

Edificação histórica

Uma fotografia em preto e branco de trabalhadores portuários no antigo Porto de Fortaleza. Um guindaste à esquerda está içando uma carga de fardos, enquanto homens descarregam e empilham sacos ou fardos semelhantes à direita. Outros trabalhadores estão no cais, observando o trabalho. Ao fundo, é possível ver o mar, barcos e a silhueta da cidade.
Legenda: Imagem registrada pelo fotógrafo Robert S. Platt, em 1935, mostra o antigo Porto de Fortaleza, atual Ponte Velha do Poço da Draga, em atividade
Foto: Robert S. Platt / Biblioteca da Universidade de Wisconsin-Milwaukee

A construção centenária foi uma das primeiras infraestruturas portuárias de Fortaleza. Antes ao Mucuripe, a Ponte Velha era o meio de desembarque de mercadorias como o algodão em Fortaleza. A estrutura também está ligada, historicamente, aos galpões industriais da Praia de Iracema e à Ponte dos Ingleses. 

Inicialmente, a Ponte Velha era chamada de Ponte Metálica e foi reformada em concreto, em 1929, devido ao comprometimento do material anterior. Foi quando recebeu o nome oficial de Viaduto Moreira da Rocha. Hoje, o local tem sido usado por banhistas como espécie de “trampolim” para realização de saltos no mar. 

