Evandro diz que não vai demolir Ponte Velha do Poço da Draga: ‘estou discutindo uma urbanização’

Um dos símbolos da orla de Fortaleza e da comunidade do Poço da Draga, na Praia de Iracema, a Ponte Velha, apesar de seu estado de deterioração, não deverá ser demolida.

A informação é do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, dada durante o evento “Diálogos Rumo a COP 30”, realizado nesta quarta-feira (10). Segundo ele, a Prefeitura está realizando estudos preliminares para definir o futuro da estrutura centenária.

O equipamento tem mais de 100 anos e há tempos é protagonista de discussões na cidade sobre sua permanência, requalificação ou demolição, já que, embora haja orientações e sinalizações sobre os riscos de acidentes, continua sendo usada pela população como espaço de lazer.

“Estamos discutindo uma questão de urbanização e de requalificação, para que a gente possa apresentar para os moradores para comunidade do Poço da Draga”, afirmou Evandro Leitão em coletiva de imprensa no Centro de Eventos.

Segundo Evandro, embora ainda não tenha data definida, a ideia é elaborar um projeto que será discutido diretamente com a comunidade local, antes de qualquer decisão. Representantes da ZEIS Poço da Draga e da Central Única das Favelas (CUFA) participaram das discussões, diz o prefeito.

“Não faremos absolutamente nada se não for discutir, e claro, a gente só vai discutir depois que estivermos com algum projeto, mas esse projeto não é um projeto finalístico. Para ser finalístico, antes tem que passar pelo crivo que eu quero a participação social daqueles e daquelas que são que moram ali naquela área”, diz.

Consulta sobre demolição controlada

Em agosto deste ano, o Diário do Nordeste adiantou que a Prefeitura realizou uma consulta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre a possibilidade de executar uma “demolição controlada” da Ponte Velha ou Ponte Metálica.

O ofício do Iphan apontava que a estrutura apresenta “risco de acidentes de alta gravidade” e que demanda “ações preventivas urgentes para salvaguardar a integridade física dos cidadãos que transitam pela área”.

Um parecer técnico da Defesa Civil Municipal, anexado pela Prefeitura ao Iphan, classifica o nível de risco do imóvel como “muito alto” para as estruturas da ponte e alto para as estruturas sob a ponte.

O documento conclui que a Ponte Metálica está em colapso estrutural progressivo e representa risco direto à vida em caso de acesso indevido. Contudo, a demolição é apenas uma das alternativas apresentadas, como também a “consolidação do espaço como ruína histórica”.

À época, a Prefeitura confirmou que solicitou “pareceres técnicos de vários órgãos” sobre a situação da ponte e que projetos de requalificação do espaço estavam em análise. Não houve detalhamento sobre quais são essas ideias desde então.

O local está interditado desde agosto de 2023 e a possibilidade de demolição da ponte já havia sido cogitada pela gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

Edificação histórica

Legenda: Imagem registrada pelo fotógrafo Robert S. Platt, em 1935, mostra o antigo Porto de Fortaleza, atual Ponte Velha do Poço da Draga, em atividade Foto: Robert S. Platt / Biblioteca da Universidade de Wisconsin-Milwaukee