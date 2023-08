Ponte Velha será interditada definitivamente para virar 'ruína histórica', diz Prefeitura

A Ponte Velha, ou Ponte Metálica, onde organicamente se criou o costume de saltar no mar, no Poço da Draga, pode ser desativada definitivamente. O local começou a ser isolado pela Prefeitura de Fortaleza com tapumes nessa quarta-feira (2) e o trabalho deve terminar nesta quinta (3). A movimentação ocorre poucos dias após um jovem de 19 anos ser atingido na cabeça por um pedaço de concreto da estrutura.

Dada como "sem a menor condição de recuperação", conforme documento enviado pela Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE) à Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) em junho, a ponte deve virar "ruína histórica", segundo a assessoria de comunicação da Pasta municipal.

De acordo com a Seinf, a SPU-CE e a Advocacia Geral da União (AGU) solicitaram ainda em junho o bloqueio definitivo do acesso de pessoas à ponte para "preservar a integridade física" dos que transitam lá. O motivo é o fato de o equipamento estar "em ruínas e seriamente comprometido, sob risco iminente de ruptura em todos os seus componentes e, aparentemente, sem a menor condição de recuperação, reforço ou reabilitação".

A gestão municipal, então, elaborou um projeto para o isolamento da área, que prevê a instalação de barreiras fixas em até 20 dias, mas ainda não havia iniciado o procedimento até esta semana.

"Até lá [a instalação das barreiras fixas], como medida provisória, a Seinf está instalando tapumes de isolamento", disse, em nota, a pasta, ressaltando que a Ponte Metálica é "bem da União" desde 24 de setembro de 1921. "A Seinf reforça a importância dos cidadãos obedecerem às sinalizações como forma de prevenir acidentes e se manterem em segurança".

A assessoria de imprensa da Seinf explicou que a proposta é que a Ponte Velha se torne "ruína histórica", a exemplo das ruínas de um antigo píer na Playa Caracol, em Cancún, e das ruínas de um estaleiro de madeira em Puerto Natales, no Chile.

'Plataforma de saltos'

Em janeiro deste ano, o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), anunciou um projeto para transferir a tradicional e informal "plataforma de saltos no mar" da Ponte Velha para o "mini" espigão do Poço da Draga, que será requalificado pelo Município e, além de uma plataforma segura para a prática de saltos, receberá um mirante e um anfiteatro.

À época, a Seinf informou que a proposta da obra era "oferecer uma alternativa de espaço de convivência e lazer para desestimular a frequentação de pessoas na Ponte Metálica antiga".

Ponte dos Ingleses

Em meio às intervenções da Prefeitura nas estruturas históricas da Praia de Iracema, outro anúncio do Executivo municipal que repercutiu nesta semana foi a decisão do prefeito Sarto de requalificar a Ponte dos Ingleses — equipamento de responsabilidade estadual.

Legenda: A Ponte dos Ingleses está fechada há pelo menos cinco anos, mas a Prefeitura assumiu que faria a obra de requalificação do equipamento Foto: Fabiane de Paula

Após um impasse técnico e político sobre quem ficaria responsável por requalificar o equipamento, Estado ou Município, ficou definido que a Prefeitura executará integralmente o trabalho de reforçar a base da ponte para, depois, recuperar e urbanizar a parte superior.

"O prefeito definiu que quer fazer a obra, não sou eu que vou impedir que ele faça a obra. Se ele quer fazer a obra, que assim faça", concluiu o governador Elmano de Freitas (PT).

