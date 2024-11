Apenas um bairro de Fortaleza tem mais homens do que mulheres; veja proporção em cada local

As mulheres representam 53,60% do total da população de Fortaleza enquanto os homens são 46,40% dos 2,4 milhões de habitantes da Capital. Em termos práticos, são 174,8 mil mulheres a mais do que homens.

Na última quinta-feira (14), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou mais dados do Censo Demográfico de 2022 e dentre eles há o detalhamento da população por sexo em cada bairro do país. Em Fortaleza, qual o Raio-x da quantidade de homens e mulheres em cada um dos 121 territórios?

Na Capital, embora a proporção de homens em mulheres seja próxima na maior parte dos bairros, o sexo feminino é maioria em 120 dos 121. Apenas na Sabiaguaba o número de homens é superior ao de mulheres em Fortaleza.

No bairro de população pequena e marcado pelas riquezas naturais, dentre os 3.466 residentes registrados pelo IBGE, 50,17% são do sexo masculino e 49,83% do feminino.

Na lista, o Dionísio Torres é o bairro que tem a maior proporção de mulheres, com 57,06% da população desse bairro sendo composta por residentes do sexo feminino. Na área são quase 2 mil mulheres a mais do que homens.

Em outros bairros como Parreão, Benfica, Fátima, Aldeota, Cidade 2000, Joaquim Távora, Damas e Parque Araxá também mais de 56% dos habitantes são mulheres.

Proporção de homens e mulheres nos cinco bairros mais populosos de Fortaleza

Jangurussu: 53,13% de mulheres e 46,87% de homens

Barra do Ceará: 53,04% de mulheres e 46,96 de homens

Granja Lisboa: 52,19% de mulheres e 47,81% de homens

Mondubim: 52,69% de mulheres e 47,31% de homens

Passaré: 52,69% de mulheres e 47,31 de homens

Na outra ponta, além da Sabiaguaba que tem mais homens do que mulheres, em outros bairros como Ancuri, Parque Presidente Vargas, Praia do Futuro I e II, Cais do Porto, Conjunto Palmeiras, Siqueira e Planalto Ayrton Senna a diferença entre a população feminina e masculina em Fortaleza é estreita, chegando a ser de menos de 4%.

Realidade no Brasil

Conforme o IBGE, em relação à divisão por sexo, o Censo Demográfico 2022 apontou que o Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens. A população brasileira, diz o órgão, é composta por cerca de 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens, o que, respectivamente, corresponde a 51,5% e 48,5% dos moradores do país.

Outros resultados já publicados pelo Diário do Nordeste sobre a divulgação mais recente feita pelo IBGE é que Fortaleza tem 4 bairros (Jangurussu, Barra do Ceará, Granja Lisboa e Mondubim) que sozinhos têm mais moradores do que 10 cidades do Ceará juntas. São elas: Granjeiro; Guaramiranga; Baixio; São João do Jaguaribe; Potiretama; Pacujá; Ererê; General Sampaio; Altaneira e Umari, ou seja, cidade pequenas de diversas regiões do Ceará.