Ceará tem 9,2 milhões de habitantes em 2024, estima IBGE; veja a projeção por cidade

Quantas pessoas moram na cidade onde você vive? Se em 2023, devido a realização do Censo de 2022, o Brasil conheceu o tamanho real da sua população, constatando, naquela altura, 203 milhões de habitantes, agora, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nesses dados, projeta a população que cada cidade brasileira em 2024. As estimativas foram publicadas nesta quinta-feira (29) e indicam que o Ceará tem 9,2 milhões de habitantes, dos quais 2,5 milhões estão em Fortaleza.

Os dados têm como referência o dia 1º de julho de 2024, e a população brasileira é estimada em 212 milhões de pessoas. Nesse cenário, São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões), Brasília (3,0 milhões), Fortaleza (2,6 milhões) e Salvador (2, 6 milhões).

Essa projeção é feita pelo IBGE anualmente entre a realização dos censos demográficos (que devem ocorrer a cada década) e nela são estimados o total de habitantes nos municípios, estados e no total da federação.

As informações, deste ano, foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, e irão subsidiar tanto a distribuição de recursos do Governo Federal por cidade/estado, como o planejamento de políticas públicas.

A projeção do IBGE sobre a população do Ceará aponta que:

O Ceará tem 9.233.656 habitantes em 2024, ou seja, cerca de 438 mil pessoas a mais que as constatadas no Censo Demográfico de 2022;

O Ceará segue como o 8º estado mais populoso do país atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco;

Fortaleza tem 2.574.412 residentes em 2024, conforme as estimativas do IBGE;

Com 4.960 habitantes, segundo estimativas do IBGE, Granjeiro tem a menor população dentre as cidades cearenses;

Somente a cidade de Catarina, entre os dados do Censo 2022 e a projeção da população em 2024,teria perdido população, passando de 10.243 moradores para 9.577.

Veja a população de 2024 projetada pelo IBGE para as 10 maiores cidades do Ceará:

Fortaleza: 2.574.412 residentes

Caucaia: 375.730 residentes

Juazeiro do Norte: 303.004 residentes

Maracanaú: 249.684 residentes

Sobral: 215.286 residentes

Crato: 138.232 residentes

Itapipoca: 137.892 residentes

Maranguape: 108.937 residentes

Iguatu: 102.251 residentes

Quixadá: 88.483 residentes

Confira a quantidade de habitantes na sua cidade

Como são calculadas as estimativas da população?

Segundo o IBGE, as estimativas da população residente nos municípios são calculadas desde a década de 1970, sempre no período intercensitário. Na projeção de 2024, além dos números de referência registrados no censo de 2022, também considerou:

Dados da Pesquisa de Pós Enumeração 2022 (uma espécie de revisão dos dados do Censo que é divulgada meses depois da primeira publicização dos dados em uma tentativa de refinar essas informações e evitar inconsistência) ;

(uma espécie de revisão dos dados do Censo que é divulgada meses depois da primeira publicização dos dados em uma tentativa de refinar essas informações e evitar inconsistência) ; Dados mais recentes sobre nascimentos, mortes e migração (pós pandemia);

mais recentes sobre (pós pandemia); Conciliação demográfica para os 26 Estados e do Distrito Federal cruzamento dos dados de três últimos censos consecutivos: 2000, 2010 e 2022).

Assim, o IBGE estima o número da população em cada ano, considerando as tendências de flutuação da população de cada cidade. A projeção considera inclusive se houve alterações de limites geográficos entre os municípios, o que pode também gerar ganho ou perda de habitantes.

Para que serve o cálculo das estimativas populacionais?

As projeções das populações divulgadas anualmente pelo IBGE (nos anos entre os censos) podem ser utilizadas para o planejamento e monitoramento de políticas e ações nos setores público e privado em áreas como saúde, educação, previdência.

Na prática, servem para orientar, por exemplo, a distribuição das quantidades adequadas de vacinas para cada cidade em uma campanha de imunização.

Outra finalidade desta projeção é que ela serve como base de cálculo para que o Tribunal de Contas da União (TCU) efetue a distribuição de verba federal, por meio do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.