Fortaleza ultrapassa Salvador e se torna a cidade mais populosa do NE e 4ª do Brasil, diz Censo

Fortaleza tem oficialmente 2.428.678 habitantes, conforme os dados do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com esse contingente, a capital cearense se tornou o município mais populoso do Nordeste e o 4º do Brasil.

O total de habitantes em Fortaleza supera o de Salvador, que, no Censo anterior, de 2010, era a 3ª cidade com mais residentes no país e agora é a 5ª.

Mas, embora Fortaleza tenha subido no ranking de cidades mais populosas, na realidade, no intervalo entre 2010 e 2022, o município experimentou uma dinâmica diferente das constatadas nos últimos censos e perdeu habitantes.

No levantamento mais recente, a capital cearense registrou 23,5 mil moradores a menos que na contagem anterior - em 2010 - cujo total era de 2.452.185, o maior da série histórica dos censos demográficos em Fortaleza. Proporcionalmente, o recuo, entre 2010 e 2022, é de cerca de 1% do total de residentes.

Ainda assim, a população de Fortaleza supera a de Salvador, pois a capital baiana também teve perda de moradores e, no território soteropolitano, a variação foi bem maior, com 257.651 mil habitantes a menos entre 2010 e 2022. Uma redução de 9,6% no contingente populacional.

Dentre as cidades mais populosas do país, São Paulo continua ocupando o 1º lugar da lista, com 11,4 milhões de pessoas, seguida por Rio de Janeiro (6,2 milhões) e Brasília (2,8 milhões). No Brasil, a população passou de 190 milhões, em 2010, para 203 milhões, em 2022. Um aumento de 12,2%.

Na proporção dentro do território cearense, Fortaleza concentra 27,6% da população do Estado, que foi registrada em 8,7 milhões de pessoas.

Variação em capitais nordestinas

Além de Fortaleza e Salvador, Recife, São Luís, Maceió, Teresina e João Pessoa estão entre as 20 cidades mais populosas do Brasil. No Nordeste, somente Natal e Aracaju não estão no rol das 20 cidades com mais habitantes.

Em Recife e Natal, assim como em Fortaleza e Salvador, o número de habitantes, embora seja elevado, teve redução entre 2010 e 2022. Conforme o levantamento mais recente, são 48,7 mil pessoas a menos entre um censo e outro na capital de Pernambuco, e 52,4 mil na capital do Rio Grande do Norte.



Já em São Luís, Maceió, Teresina e João Pessoa houve o movimento contrário: um aumento da população, sendo o da capital da Paraíba o mais expressivo, com 110 mil pessoas a mais de 2010 para 2022.

Conforme destacou o presidente do IBGE, Cimar Azeredo Pereira, o fenômeno de capitais perdendo população ou crescendo pouco é “um fato novo”. De acordo com ele, é uma situação já vivenciada mundo afora, “mas é novidade nesse censo”.

Cimar também destaca que o IBGE não tem ainda explicações para essa alteração de dinâmica, mas cogita que podem ser vários os fatores como, por exemplo, o esgotamento territorial, com muitas áreas completamente ocupadas o que gera uma potencial migração populacional para cidades fora do município-núcleo. “Tem que olhar o conjunto para entender a dinâmica demográfica”, reforça.

O que é Censo do IBGE?

O Censo Demográfico é a pesquisa de maior amplitude no país, sendo realizado pelo IBGE a cada 10 anos, geralmente, naqueles que terminam com zero. Porém, em 2020, devido à pandemia, ele foi adiado e posteriormente sofreu atrasos devido à falta de recursos. Com isso, o levantamento só foi concretizado em 2022, tendo os resultados divulgados agora.

Durante o Censo, os recenseadores percorrem as residências para coletar, dentre outras informações, a quantidade de moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, dados sobre educação, trabalho, rendimento e mortalidade. Quando ele deixa de ser realizado, o Brasil fica sem uma base de dados confiável.

Segundo o IBGE, os resultados são usados em programas e projetos que vão contribuir para:

Acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e evolução das características da população ao longo do tempo;

Identificar áreas de investimentos prioritários;

Selecionar locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento econômico e desenvolvimento social;

Fornecer referências para as projeções populacionais com base nas quais é definida a representação política no país, indicando o número de deputados federais, deputados estaduais e vereadores de cada estado e cidade; e

Fornecer subsídios ao Tribunal de Contas da União para a definição das cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.

