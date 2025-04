Polícia Federal vai leiloar veículos no Ceará; confira os detalhes

A Polícia Federal (PF) no Ceará realizará no dia 8 de maio, a partir das 10h, um leilão online de veículos conservados e sucatas aproveitáveis. O leilão será realizado através do site do leiloeiro Daniel Elias Garcia.

Serão leiloados veículos variados, como Toyota Corolla, Ford Focus, Fiat Palio, VW Gol, VW Saveiro, Fiat Siena, Nissan Xterra, Mitsubishi L200 e Pajero Dakar, com valores iniciais de lance a partir de R$ 7.500.

Além dos carros, serão ofertadas sucatas que só poderão ser compradas por pessoas jurídicas que atendam aos requisitos da Lei nº 12.977/2014 e Resolução nº 611/2016 do Contran.

Como participar

A participação no leilão é online, e os interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro oficial. O cadastro deve ser feito com antecedência mínima de 48 horas da data do leilão. Pessoas físicas e jurídicas podem participar, desde que atendam às condições previstas no edital.

Quem pode participar?

Podem participar o leilão maiores de idade ou emancipadas, com documentos de identificação válidos (foto, CPF e comprovante de residência) e empresas inscritas no CNPJ, representadas por sócio dirigente ou procurador com procuração.

No entanto, não podem participar servidores da Polícia Federal, seus parentes até segundo grau e membros da equipe do leiloeiro, além de pessoas proibidas de participar de licitações, conforme o artigo 14 da Lei nº 14.133/2021.

Como fazer os lances

Os lances serão feitos exclusivamente de forma online, e os participantes devem registrar os lances dentro do valor mínimo de arrematação estipulado para cada lote. Os lances são irrevogáveis. O maior lance registrado até a abertura do pregão será o vencedor, a menos que outro lance superior seja feito nos 15 segundos seguintes.

Visitação

Para quem deseja conferir de perto os bens que serão leiloados, haverá uma visitação pública nos dias 6 e 7 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os locais de visitação serão:

Superintendência da PF em Fortaleza: Av. Borges de Melo, 440, Bairro de Fátima.

Delegacia da PF em Juazeiro do Norte: Av. Pres. Castelo Branco, 400, Bairro Romeirão.

D&M Comércio de Veículos: Rua Cel. Zacarias José de França, 255A, Bairro Cajazeiras, Fortaleza.

Pagamento e retirada dos bens

Após o leilão, o pagamento dos bens arrematados deve ser feito à vista, no prazo de 24 horas. O pagamento pode ser realizado via transferência bancária ou Pix. Além disso, a comissão do leiloeiro, que corresponde a 5% do valor do lance, deve ser paga separadamente.

A entrega dos veículos será feita em até 15 dias úteis após o leilão. A retirada dos lotes deve ocorrer em até 30 dias após a arrematação. Caso o comprador não retire o bem dentro do prazo, o lote será considerado abandonado, sem direito a restituição.

*Estagiária sob supervisão da editora Mariana Lazari