Avenida Heráclito Graça é liberada para trânsito após obras de drenagem e requalificação

O tráfego de veículos na Avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, foi totalmente liberado na manhã desta quarta-feira (30). A liberação ocorreu após a conclusão das obras de drenagem e requalificação viária, iniciadas em novembro de 2023, com o objetivo de reduzir os recorrentes alagamentos na região e melhorar a mobilidade urbana.

O projeto, executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinf), consistiu na construção de um reservatório de águas pluviais que, implantado sob a avenida no trecho entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo, tem capacidade para acumular 14 mil m³ de água, reduzindo assim os impactos das precipitações intensas.

Além disso, a via recebeu novas bocas de lobo, pavimentação em piso intertravado, calçadas acessíveis e padronizadas, visando oferecer mais segurança e conforto para pedestres e motoristas.

Veja também Ceará Polícia Federal vai leiloar veículos no Ceará; confira os detalhes Ceará Estações de ônibus da Av. Bezerra de Menezes são interditadas para obras nesta quarta (30); entenda

Riacho Pajeú

Outro ponto da intervenção foi a limpeza do Riacho Pajeú, que recebe a água retida no reservatório, permitindo o escoamento gradual e controlado durante os períodos de chuva intensa. Além do Pajeú, foram realizados a limpeza e a desobstrução de mais de 30 redes de drenagem e de 3 mil bocas de lobo em diferentes regiões da cidade.

O secretário municipal da Infraestrutura (Seinf), André Daher, destacou que a atual gestão conseguiu concluir a obra dentro do prazo estabelecido na primeira semana de mandato do prefeito Evandro Leitão, mesmo com atrasos significativos no cronograma deixados pela administração anterior.

A prefeitura destaca, ainda, que os trabalhos de urbanização continuam nas imediações. Atualmente em reforma, a Praça Bárbara de Alencar será revitalizada com novos bancos, lixeiras, meia-quadra de basquete, alambrados e melhorias no piso. O reservatório construído sob a praça segue em fase de acabamento e limpeza, contribuindo para o sistema de drenagem da região.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.