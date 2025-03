Camila Carla estreia como locutora da FM 93 nesta segunda-feira (31)

Nesta segunda-feira (31), a FM 93, líder de audiência na Grande Fortaleza, recebe um reforço na programação. A locutora Camila Carla passa a integrar a equipe da rádio, assumindo o comando dos programas Show 93, de segunda a sexta, e do Festa 93, aos sábados.

Nascida em Tamboril, no interior do Ceará, Camila já acumula 20 anos de experiência na comunicação. Aos 18 anos, se mudou para Fortaleza e iniciou a carreira na Rádio 100. Passou por emissoras como as rádios 102.3 e 91.3 (do Grupo Aviões do Forró), e consolidou sua carreira na Rádio Expresso, tornando-se uma das vozes mais reconhecidas do estado.

"Estou muito feliz em fazer parte desse time de sucesso e ansiosa para compartilhar momentos incríveis com os ouvintes da FM 93, sempre com muita alegria, prêmios e a melhor música para nosso público", comenta Camila Carla sobre o novo momento.

Para Kléber Dias, coordenador da FM 93, a contratação é um passo estratégico. "Camila une experiência, carisma e sintonia com o ouvinte. Sua chegada reforça nosso compromisso com qualidade e proximidade, pilares da nossa liderança", diz.

Liderança

Os últimos dados da Kantar IBOPE Media (dez/2024 a fev/2025) confirmam a liderança da FM 93: 63.330 ouvintes por minuto e mais de 1 milhão de pessoas impactadas em 30 dias.

"Nosso objetivo é manter uma programação dinâmica e interativa, sempre conectada com quem nos acompanha diariamente", reforça Fábio Ambrósio, diretor de programação do Sistema Verdes Mares.

Programação

Show 93 - segunda a sexta, das 17h às 20h – hits do momento, interação e promoções.

Festa 93 - Aos sábados, das 17h às 20h – a trilha sonora perfeita para o fim de semana, com energia e bons vibes.