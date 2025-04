Chuvas de março ficam dentro da média no Ceará; veja locais com maiores volumes

O mês de março de 2025 encerrou com precipitações dentro da média no Ceará. De acordo com o Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a normal climatológica para o mês é de 206,5 milímetros. Na manhã desta terça-feira (1º), a medição marca 208,7 milímetros, volume 1,1% superior à normal.

O índice ainda pode ser atualizado nos próximos dias, mas fica dentro da margem “em torno da média” considerada pela Fundação, que abrange volume entre 172,35 milímetros e 240,67 milímetros. Para ficar “acima da normal”, era preciso chover mais do que esse último valor.

O principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Estado, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), continua sendo o fator preponderante para as precipitações, já que houve o enfraquecimento da La Niña, fenômeno que contribui para as chuvas.

Historicamente, o mês de março é o mais chuvoso do Estado. Apesar de ficar dentro da média, o volume verificado para o período neste ano é o menor desde 2021. Veja o balanço:

2021 - 187,7 mm

2022 - 264,7 mm

2023 - 288,9 mm

2024 - 233,4 mm

2025* - 208,7 mm

Ou seja, pela análise do monitoramento, nos últimos cinco anos, apenas 2021 não bateu a média.

O prognóstico climático de chuvas da Funceme para o trimestre de março a maio já indicava probabilidade de 45% para chuvas em torno da média, 30% para precipitações abaixo da média e 25% para chuvas acima da normal climatológica.

Os resultados dos modelos climáticos ainda apontam gradientes de precipitação, com chuvas positivas na porção norte e negativas na porção sul do Estado.

Veja também Ceará Ceará antecipa vacinação contra gripe, e Fortaleza inicia aplicação nesta terça (1º); veja público-alvo Ceará Prestes a fazer 70 anos, Lord Hotel tem ‘visível risco de desabamento’, diz ata do Metrofor

Chuvas por região

Seguindo esse prognóstico, as oito macrorregiões do Ceará tiveram médias diferentes. As do Norte superaram os valores históricos, enquanto as da porção inferior ficaram em torno da média.

A área onde mais choveu foi o Maciço de Baturité (+23%), seguido pelo Litoral de Fortaleza (+22,5%) e Cariri (+20%). As três ficaram acima da média.

Depois, aparecem quatro áreas: Sertão Central e Inhamuns (+8,2%), Litoral do Pecém (-6,5%), Litoral Norte (-7,7%) e Jaguaribana (-11%). Apesar dos desvios negativos nas três últimas, elas ficaram no intervalo "dentro da média".

Por fim, a área onde menos choveu foi a Ibiapaba, com -19,3%. O esperado era que chovesse 239,3mm, mas o observado foi de 193,3mm. Nessa área, o valor fica "abaixo da média" quando há chuvas inferiores a 198,5mm.

Cidades onde mais choveu

O balanço parcial também aponta cinco cidades do Ceará onde choveu mais que o dobro do esperado para o mês. Três delas ficam no Cariri, e mais duas no Sertão Central e Inhamuns:

Penaforte +141.9%

Saboeiro +125.2%

Tarrafas +120.6%

Cariús +115.3%

Várzea Alegre +109.6%

Próximas a esses índices, também ficaram Arneiroz (+96,4%) e Novo Oriente (93,1%). Nesta última, por exemplo, a chuva deixou um rastro de lama em diversas ruas dá área central.

Previsão do tempo para os próximos dias

Neste dia 1º de abril - segundo mês mais chuvoso da quadra, com 190mm de média histórica -, grande parte desta nebulosidade sobre o Estado está associada a nuvens altas, que não colaboram para chuvas, segundo a Funceme.

A previsão do tempo até quinta-feira (3) aponta condição favorável a chuva no norte do estado, que inclui as macrorregiões do Litoral, Ibiapaba e Maciço de Baturité. Já nas demais áreas, são esperadas poucas chuvas, que tendem a ocorrer de forma isolada.

Na faixa litorânea, incluindo Fortaleza, a tendência é que as precipitações aconteçam na quarta (2) pela madrugada, se estendendo pelo período da manhã e da tarde, com intensidade variando de fraca a moderada.

Com a diminuição da nebulosidade, esperada para as macrorregiões do centro-sul do CE (principalmente no Cariri, sul dos Inhamuns e sul da Jaguaribana), as temperaturas máximas tendem a ficar em torno de 36°C.