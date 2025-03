Qual a previsão do clima para abril? Confira o que esperar em cada região, segundo o Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou a previsão climática para o mês de abril de 2025 em todo o Brasil. Segundo informe do órgão, publicado na quinta-feira (27), as chuvas devem se concentrar principalmente no Norte e em áreas do leste das regiões Sudeste e Sul. Já grande parte do Centro-Oeste e do interior do Nordeste terá precipitação abaixo ou dentro da média histórica.

Além disso, o Inmet prevê que as temperaturas tendem a se manter elevadas em boa parte do território nacional, o que pode afetar as condições climáticas em diversas regiões.

Confira a previsão por região

Segundo o Inmet, abril deverá ter chuvas entre a média climatológica e acima da média em grande parte da Região Norte, exceto em áreas do leste do Acre, divisa do Amazonas com Roraima, Amapá, sul do Tocantins, que podem receber chuvas abaixo da média.

Já no Nordeste, as chuvas devem continuar acima da média no centro-norte da região. Em grande parte da Bahia, os volumes de chuva podem ficar próximos da média histórica, com volumes inferiores a 140 mm.

No Centro-Oeste e no Sudeste são previstas chuvas próximas e abaixo da média com volumes inferiores a 200 mm. Em áreas do leste da Região Sudeste, a previsão é de chuvas acima da média, com valores que podem superar os 140 mm.

No Sul, a projeção é de chuvas abaixo da média climatológica no extremo-sul do Rio Grande do Sul e parte central de Santa Catarina. Nas demais áreas, são previstos acumulados de chuva próximos e acima da média histórica com valores acima de 100 mm.

Temperaturas acima da média

Sobre as temperaturas a previsão indica que estarão acima da média em grande parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e também no interior da Região Nordeste com valores superiores a 24°C.

Em paralelo, áreas da Região Norte e parte norte da Região Nordeste onde são previstas chuvas acima da média, as temperaturas deverão ser próximas da média histórica variando entre 26°C e 28°C.