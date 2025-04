Fortaleza anuncia desligamento de Alex Santiago, então diretor de futebol do clube

O Fortaleza comunicou, nesta quinta-feira (3), o desligamento de Alex Santiago do clube. O profissional, que já atuou como presidente da instituição, estava atualmente como diretor de futebol.

Segunda a nota oficial, “a decisão foi tomada de forma unânime pela Diretoria Executiva em conjunto com o Conselho de Administração, órgão máximo de Administração da SAF do Fortaleza”.

O clube também alegou que segue fazendo as mudanças necessárias “para fortalecer a gestão, renovar processos e assegurar o melhor para o Fortaleza e toda a torcida”.

Alex Santiago explica saída

Através de um vídeo, Alex Santiago realizou um pronunciamento e explicou a saída do Fortaleza. O dirigente alegou que escolheu deixar o clube após receber uma denúncia, no último domingo (30), sobre um pagamento irregular que teria sido feito ao elenco de futsal, que foi o campeão brasileiro em 2024. Deste modo, mandatário ressaltou que até aceita críticas ao trabalho, mas não admite "questionamento à minha honestidade".

"O erro procedimental que se daria pelo fato de que eu autorizei que a premiação fosse paga 100% aos atletas, a premiação em dinheiro da CBFS. O que fiz sem me arrepender, porque esse valor é um valor que reconhecia a luta desses caras que batalham no dia a dia, não são reconhecidos muitas vezes no esporte. E também pelo fato da relevância do título que nós tínhamos em disputa, que era o Campeonato Brasileiro de Futsal, o primeiro da CBFS. Me comprometi com o grupo, na véspera do jogo, que pagaria 100% da premiação em dinheiro aos atletas, e assim o fiz. Pedi, inclusive, que Sérgio Gomes, da Sports Hub, que é a organizadora do Campeonato Brasileiro de Futsal junto a CBFS, que tratasse diretamente com o capitão Valdim, jogador famoso no mundo do futsal e jogador de Seleção Brasileira, que ele diretamente tratasse do pagamento de 100% dessa premiação. O Valdim fez a indicação de uma conta de um atleta e, com um consenso com os outros atletas, esse pagamento foi feito, 100%. Eu recebi uma denúncia sobre a situação desse pagamento e infelizmente vejo essa denúncia chegar no momento em que o campo não vai bem. Eu admito qualquer questionamento à minha competência. Se o Alex acertou, errou. Se o Alex ganhou, se o Alex perdeu. Mas eu não admito questionamento à minha honestidade", afirmou Alex Santiago.

Segundo o ex-diretor de futebol, uma defesa escrita foi enviada ao presidente do Conselho de Administração da SAF, Wendell Fábio, e ao presidente da Associação, Rolim Machado. "Nós construímos uma história muito bonita com o professor Voivoda, com esse grupo de atletas maravilhoso, da qual história essa eu não me arrependo em nada, mas questionamento moral eu não vou admitir. Eu sigo na torcida do Fortaleza, saí da arquibancada, vou voltar pra arquibancada e vou continuar torcendo muito pelo nosso clube. Um abraço grande a cada um de vocês", concluiu.

No Departamento de Futebol do Fortaleza desde março de 2021, Alex participou de um período vitorioso no clube. No período, somou títulos como pentacampeonato cearense, tricampeonato da Copa do Nordeste, além de duas vezes no G-4 da Série A, além das participações na Libertadores e o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.