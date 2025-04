Foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal, uma mulher vítima de violência doméstica que foi sequestrada na noite de segunda-feira (31), e que participou de uma audiência virtual sendo feita refém pelo agressor. Ela foi resgatada pelos agentes após integrantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública, que participavam a audiência, identificarem que o agressor estava com a mulher.

“Tudo bem com a senhora?”, perguntou a promotora durante a audiência. A mulher respondeu que sim, mas balançou a cabeça em sinal negativo. Diante da sinalização da mulher, a promotora insistiu no questionamento: “A senhora está em um carro. Está estacionada onde?”.

A vítima disse que estava em Taguatinga, mas foi interrompida pelo homem ao seu lado: “É videoconferência. Não quero saber de conversa, não”.

Os integrantes dos órgãos de justiça que estavam na videochamada chamaram os agentes policiais por volta das 16h30 de terça-feira (01), e conseguiram chegar ao local em que a mulher estava e prender o homem em flagrante.O plano dele era coagir a vítima durante os procedimentos na audiência, que era ligada à Lei Maria da Penha.

"Os integrantes do MPDFT, do TJDFT e da Defensoria Pública identificaram a presença do homem e atuaram para que fosse emitido um mandado de prisão ainda durante a audiência", disse o Ministério Público em nota.

Segundo a PM, o homem já possuía passagens na polícia por violência doméstica e tinha um mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva.

