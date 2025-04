O ator e fisiculturista Vittorio Pirbazari que já participou da série "Dogs of Berlin", da Netflix, morreu na última segunda-feira (3), aos 44 anos, enquanto corria na esteira em uma academia na Alemanha. De acordo com a imprensa local, ele sofreu uma parada cardíaca.

Vittorio nasceu em Teerã, no Irã. A notícia do falecimento dele foi dada pelo ator e diretor Said Ibrahim, nas redes sociais. "Vittorio tinha um coração mole igual a um garoto de dez anos", lamentou o amigo do artista.

"Simplesmente acontece, de um momento para o outro. Você nunca sabe quando vai acontecer", continuou Said, emocionado.

Dias antes do falecimento, Vittorio compartilhou com seus seguidores no Instagram que estava de volta à academia após três meses longe dos treinos, enquanto se recuperava de uma cirurgia. Não se sabe ainda se o procedimento tem relação com a causa da morte.

Carreira artística de Vittorio Pirbazari

Na série "Dogs of Berlin", Vittorio interpretou Daher Tarik em quatro episódios. O ator também participou de outras séries alemãs, como "Pumpen" e "Viktor Bringt's".

