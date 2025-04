Cineasta Nanni Moretti sofre segundo infarto em menos de seis meses

O cineasta italiano Nanni Moretti, de 71 anos, sofreu um infarto e precisou ser internado em um hospital em Roma, na Itália, segundo a mídia italiana. Esse é segundo infarto que ele tem em menos de seis meses.

Conforme os jornais Corriere della Sera e La Repubblica, Nanni passou mal no fim da tarde dessa quarta-feira (2). Após sua chegada na unidade de saúde, ele foi operado em apenas seis minutos pela mesma equipe que lhe atendeu em outubro de 2024.

Vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim por "A missa acabou" (1985) e da Palma de Ouro em Cannes por "O quarto do filho" (2001), Nanni é um dos diretores italianos de maior projeção internacional.

Antes de passar mal, Nanni estava com uma agenda repleta de atividades. Ontem, por exemplo, ele havia publicado no Instagram uma foto ao lado do diretor chinês Jia Zhangke.

