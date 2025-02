A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou, nesta quinta-feira (27), um novo prognóstico climático de chuvas para o trimestre de março, abril e maio de 2025. Em janeiro, o órgão havia publicado documento com as probabilidades para o período de fevereiro a abril.

O novo cenário previsto indica uma probabilidade de 45% de chuvas em torno da média, 30% para precipitações abaixo da média e 25% para chuvas acima da normal climatológica.

O novo prognóstico é uma atualização das estimativas do anterior, divulgado em janeiro, que também apresentava 45% de chances de chuva dentro da normal, mas apontava 35% para a categoria abaixo da média e 20% para acima da média.

Para os próximos meses, o padrão de distribuição das chuvas no território cearense também deve variar.

"Para os próximos meses, o padrão de distribuição das chuvas no território cearense deve se manter, com maiores volumes na porção norte e condições menos favoráveis para o centro-sul do estado", explica a Fundação.

Entre os fatores levados em conta para o novo prognóstico, a Funceme destaca o Atlântico Equatorial mais aquecido, assim como o Atlântico Norte Tropical ainda mais quente do que o Atlântico Sul, o que pode impactar a distribuição das chuvas.

Veja também Ceará Todas as cidades do CE devem ter chuvas intensas e ventos de até 60 km/h até sexta (28); veja previsão Ceará Açudes do CE sangram após chuvas, mudam paisagem seca e atraem visitantes de cidades próximas; veja imagens

Balanço de fevereiro

O principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará, a Zona de Convergência Intertropical (Zcit), continua sendo o fator determinante para as precipitações.

A Funceme também aponta que o oceano Pacífico apresenta uma La Niña de intensidade leve e centralizada no Pacífico Equatorial, com indícios de aquecimento na região mais próxima ao continente.

O presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, detalhou o andamento das chuvas no mês de fevereiro: "ficou conforme a previsão emitida em janeiro, ou seja, com chuvas em torno da normal ou acima dela na porção mais ao norte, enquanto as regiões do interior e do sul do estado apresentaram chuvas abaixo da média”.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias

Previsão para os próximos dias

O órgão indica que, na sexta-feira (28), as condições de chuva persistem em todas as macrorregiões do Ceará, onde são esperados altos acumulados de chuva. A intensidade deve variar de moderada a forte em pontos isolados.

No sábado (1º), ainda há condições para chuvas, mas aos poucos as chances de chuva diminuem, especialmente na parte leste, no período da tarde e noite.