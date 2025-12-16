Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas

Um vídeo que mostra a instalação da cabeça de Santo Antônio na base da estátua, em Caridade, no Interior do Ceará, começou a circular e repercutir nas redes sociais, nessa segunda-feira (15), e marca um momento histórico para o turismo religioso da Cidade.

Após 39 anos com a cabeça e o corpo do santo separados por três quilômetros de distância, uma nova estrutura foi erguida e, agora, ganhou formato definitivo de imagem religiosa.

Nara Costa, criadora de conteúdo digital, registrou a "chegada" da cabeça, e as imagens feitas por ela viralizaram. A jovem explicou ao Diário do Nordeste que assistiu "de camarote" ao momento em que torso e cabeça foram unidos.

"Eu estava em casa e escutei o barulho dos meus vizinhos correndo para fora [de casa], e foi justamente no momento que estavam estruturando a cabeça do santo", contou com entusiasmo.

Veja também Ceará De quadrilhódromo a museu: o que a Prefeitura cogita fazer na antiga Escola Jesus Maria e José Ceará Ceará é o 1º do Nordeste com mais casamentos gays e lésbicos, diz IBGE

Ela enfatiza que é uma sensação de muita alegria, e que a população espera por esse momento há muito tempo, "até para que nossa cidade pudesse receber fiéis". Nas últimas décadas, o turismo religioso de Caridade girou em torno da estátua, fazendo o local ficar conhecido como "cidade do santo sem cabeça".

A cabeça agora no alto do corpo do santo é um novo modelo. A cabeça original, da primeira estátua, permanece no meio de uma rua, no bairro Conjunto Habitacional.

Anos de espera

A influenciadora conta que havia uma expectativa muito alta quanto à obra, pois, era algo que sempre tinha início, mas não terminava. "A gente via gente trabalhando, ficava na expectativa e, depois, a obra parava", lembrou.

Legenda: Estátua sem a cabeça de Santo Antônio, em Caridade; registro de 2018 Foto: Alex Pimentel

Em nota, a Superintendência das Obras Públicas do Estado (SOP) informou que a instalação da cabeça faz parte da implantação de um complexo em homenagem a Santo Antônio, obra conjunta entre Município e Estado.

"Nesse momento, a Prefeitura está finalizando a montagem da estrutura de cabeça e membros da estátua de Santo Antônio. Na próxima etapa, com início previsto para janeiro de 2026, a SOP dará continuidade às intervenções finais, que englobam a urbanização do entorno, pavimentação do pátio e estacionamento do santuário", disse o órgão.

Segundo a secretaria, o ambiente funcionará como um espaço cultural, com "área de museu e a vista para a antiga estrutura do santo". Com um total de 4,4 mil m², o investimento para esse monumento é de quase R$ 11 milhões.

Legenda: Projeto do complexo religioso de Santo Antônio, divulgado pelo Governo do Estado do Ceará Foto: Divulgação/Governo do Ceará

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura de Caridade (Seinfra) para mais detalhes quanto à instalação. Se houver retorno, este texto será atualizado.

A cidade do santo sem cabeça

A história se passa há apenas 97 quilômetros de Fortaleza, no ano de 1984. Raul Linhares, então prefeito do município de Caridade, solicitou ao artista Franzé D'Aurora um monumento que homenageasse o santo casamenteiro.

De início, o processo de construção foi um sucesso, com o corpo erguido no Morro do Serrote. Entretanto, a cabeça do santo nunca se reuniu com o torso. Devido ao peso, não foi possível movê-la para o topo do morro, o que a fez permanecer nas proximidades da casa de Antônia Cilda desde 1986, muito antes da moradora passar a habitá-la.

A visão do santo sem cabeça no alto do morro se transformou em rotina para os moradores. Em meio às histórias que caíram na boca de quem passava pela Cidade, o conto serviu de inspiração para a escritora Socorro Acioli, que fez da obra "A Cabeça do Santo" seu primeiro trabalho literário adulto.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.