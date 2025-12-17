Diário do Nordeste
Aluna tem mal súbito durante treino e morre em academia no bairro Papicu, em Fortaleza

Vítima chegou a receber atendimento do Samu.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem de pessoas prestando auxílio para matéria sobre morte em academia.
Legenda: Caso ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (17).
Foto: Reprodução.

Uma aluna da academia Smart Fit morreu após sofrer um mal súbito durante o treino no final da tarde desta quarta-feira (17). O caso ocorreu na unidade localizada na avenida Engenheiro Santana Jr., no bairro Papicu, em Fortaleza. 

Ao Diário do Nordeste, a academia detalhou que a vítima foi "prontamente socorrida", recebendo atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Ao chegarem, os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer", acrescentou.

Mortes em academias no Ceará

No final de novembro, uma empresária sofreu um mal súbito enquanto se exercitava em academia no Centro de Maranguape. A vítima, de 54 anos, teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico subaracnoídeo, segundo informou o marido da vítima à TV Verdes Mares. 

No dia 13 de outubro, um homem de 44 anos morreu em uma academia no bairro Castelão, em Fortaleza. Assim como a empresária, ele também teve um mal súbito

Uma semana depois, no dia 20, outra morte foi registrada. O caso aconteceu na  unidade da academia Gaviões 24 Horas localizada na avenida Washington Soares, em Fortaleza. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória.

No dia 12 de julho, um policial civil morreu em uma academia no bairro Maraponga, em Fortaleza. Ele apresentou uma parada cardíaca enquanto fazia alguns exercícios e faleceu no local. 

 

