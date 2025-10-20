Homem sofre mal súbito e morre em academia na Washington Soares, em Fortaleza
Artur do Nascimento, como foi identificado pela Gaviões 24 Horas, estava treinando com o filho quando teve uma parada cardiorrespiratória
Um homem de cerca de 45 anos morreu no início da tarde desta segunda-feira (20), na unidade da academia Gaviões 24 Horas localizada na avenida Washington Soares, em Fortaleza. Artur do Nascimento, como foi identificado pela empresa, estava treinando com o filho quando teria sofrido uma parada cardiorrespiratória.
O Diário do Nordeste apurou no local que uma técnica de enfermagem que atua em um centro de ensino técnico ao lado da academia foi convocada por funcionários do estabelecimento para tentar reanimar o homem, mas o procedimento não foi bem sucedido.
A movimentação de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na frente da unidade chamou a atenção de transeuntes e alunos da academia, que foram proibidos de acessar o local para dar privacidade à família e aos policiais que atenderam à ocorrência via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).
Instrutores da academia também teriam tentado reanimar o homem
À reportagem, um policial militar que fazia parte da equipe de segurança afirmou que, antes de chamarem a técnica de enfermagem e os socorristas do Samu, instrutores da própria academia tentaram reanimar o aluno, mas não conseguiram.
Veja também
Em nota divulgada nas redes sociais, a Gaviões manifestou pesar pela morte e expressou condolências aos familiares, amigos e colegas de Artur.
Segunda morte em uma semana
Uma semana atrás, no último 13 de outubro, um outro homem de 44 anos morreu fazendo atividade física em uma unidade da Gaviões localizada no bairro Castelão, em Fortaleza. À época, foi dito que ele também sofreu um mal súbito.
No entanto, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que somente após o laudo pericial será possível confirmar a causa da morte.