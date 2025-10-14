Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Um homem de 44 anos morreu durante atividade física em uma academia Gaviões localizada no bairro Castelão, em Fortaleza (CE), na noite de segunda-feira (13). Ao Diário do Nordeste, o Pátio Castelão — espaço onde o empreendimento funciona — confirmou que o rapaz sofreu um mal súbito.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Na ocasião, o homem teria passado mal e foi a óbito.

Em imagens obtidas pela reportagem, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aparecem em atendimento a ocorrência.

Para tentar salvar o homem, socorristas realizaram Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Durante o atendimento, usuários da academia rezaram um "Pai-Nosso" em um momento de oração durante o salvamento do rapaz.

Conforme o Pátio Castelão, agentes da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.

Segundo a SSPDS, somente após laudo é que será possível confirmar a causa da morte. O fato foi registrado por meio de um Boletim de Ocorrência no 13º Distrito Policial (DP), e transferido para o 16º DP, delegacia que cobre a região.

A reportagem entrou em contato com a direção da academia, para mais detalhes sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Veja nota completa da academia no Pátio Castelão:

"NOTA DE PESAR

O Pátio Castelão lamenta profundamente o falecimento ocorrido na noite de ontem (13) nas dependências da academia Gaviões, localizada em nosso empreendimento.



Assim que o fato foi constatado, todas as medidas necessárias foram tomadas imediatamente — o local foi isolado, e as autoridades competentes, incluindo a Polícia e a Perícia, foram acionadas e estiveram no local para os devidos procedimentos.

Manifestamos nossa solidariedade e profundo pesar à família e aos amigos da vítima neste momento de dor.

O Pátio Castelão reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os frequentadores e lojistas.

Pátio Castelão – Fortaleza, 14 de outubro de 2025"