Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Frequentadores da academia rezaram um 'Pai-Nosso' em intercessão durante massagem cardíaca

Escrito por
João Lima Neto, Bergson Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 11:16)
Ceará
Homem durante atendimento do SAMU dentro da academia.
Legenda: Outros usuários da academia realizaram uma oração durante o atendimento do SAMU.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 44 anos morreu durante atividade física em uma academia Gaviões localizada no bairro Castelão, em Fortaleza (CE), na noite de segunda-feira (13). Ao Diário do Nordeste, o Pátio Castelão — espaço onde o empreendimento funciona — confirmou que o rapaz sofreu um mal súbito. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Na ocasião, o homem teria passado mal e foi a óbito.

Em imagens obtidas pela reportagemduas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aparecem em atendimento a ocorrência. 

Para tentar salvar o homem, socorristas realizaram Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Durante o atendimento, usuários da academia rezaram um "Pai-Nosso" em um momento de oração durante o salvamento do rapaz.

Veja vídeo

Conforme o Pátio Castelão, agentes da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência. 

Segundo a SSPDS, somente após laudo é que será possível confirmar a causa da morte. O fato foi registrado por meio de um Boletim de Ocorrência no 13º Distrito Policial (DP), e transferido para o 16º DP, delegacia que cobre a região.

A reportagem entrou em contato com a direção da academia, para mais detalhes sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Veja nota completa da academia no Pátio Castelão:

"NOTA DE PESAR

O Pátio Castelão lamenta profundamente o falecimento ocorrido na noite de ontem (13) nas dependências da academia Gaviões, localizada em nosso empreendimento.

Assim que o fato foi constatado, todas as medidas necessárias foram tomadas imediatamente — o local foi isolado, e as autoridades competentes, incluindo a Polícia e a Perícia, foram acionadas e estiveram no local para os devidos procedimentos.

Manifestamos nossa solidariedade e profundo pesar à família e aos amigos da vítima neste momento de dor.
O Pátio Castelão reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar  de todos os frequentadores e lojistas.

Pátio Castelão – Fortaleza, 14 de outubro de 2025"

