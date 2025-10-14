Homem morre durante treino em academia de Fortaleza
Frequentadores da academia rezaram um 'Pai-Nosso' em intercessão durante massagem cardíaca
Um homem de 44 anos morreu durante atividade física em uma academia Gaviões localizada no bairro Castelão, em Fortaleza (CE), na noite de segunda-feira (13). Ao Diário do Nordeste, o Pátio Castelão — espaço onde o empreendimento funciona — confirmou que o rapaz sofreu um mal súbito.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Na ocasião, o homem teria passado mal e foi a óbito.
Em imagens obtidas pela reportagem, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aparecem em atendimento a ocorrência.
Para tentar salvar o homem, socorristas realizaram Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Durante o atendimento, usuários da academia rezaram um "Pai-Nosso" em um momento de oração durante o salvamento do rapaz.
Veja vídeo
Conforme o Pátio Castelão, agentes da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.
Segundo a SSPDS, somente após laudo é que será possível confirmar a causa da morte. O fato foi registrado por meio de um Boletim de Ocorrência no 13º Distrito Policial (DP), e transferido para o 16º DP, delegacia que cobre a região.
A reportagem entrou em contato com a direção da academia, para mais detalhes sobre o ocorrido e aguarda retorno.
Veja também
Veja nota completa da academia no Pátio Castelão:
"NOTA DE PESAR
O Pátio Castelão lamenta profundamente o falecimento ocorrido na noite de ontem (13) nas dependências da academia Gaviões, localizada em nosso empreendimento.
Assim que o fato foi constatado, todas as medidas necessárias foram tomadas imediatamente — o local foi isolado, e as autoridades competentes, incluindo a Polícia e a Perícia, foram acionadas e estiveram no local para os devidos procedimentos.
Manifestamos nossa solidariedade e profundo pesar à família e aos amigos da vítima neste momento de dor.
O Pátio Castelão reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os frequentadores e lojistas.
Pátio Castelão – Fortaleza, 14 de outubro de 2025"