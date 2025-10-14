Elmano antecipa feriado do Dia do Servidor Público no Ceará
O decreto com antecipação será publicado no DOE desta terça (14)
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta terça-feira (14), em suas redes sociais, que o Ceará terá ponto facultativo no dia 27 de outubro, uma segunda-feira. A decisão antecipa o feriado referente ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 deste mês.
Conforme o governador, será assegurado, na data, o funcionamento das atividades essenciais à população, como saúde, segurança pública, abastecimento de água e outras.
O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (14).
