Ceará e outros estados brasileiros são atingidos por 'apagão nacional'

De acordo com a Enel, 971 mil clientes foram afetados no interior do Ceará

Escrito por
Geovana Almeida geovana.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 10:23)
País
imagens de ários estados brasileiros sem luz. A queda de energia foi nacional e aconteceu na madrugada da terça feira do dia 14 de outubro de 2025
Legenda: O apagão que atingiu vários estados brasileiros, inclusive o Ceará, foi causado por um problema no Sistema Interligado Nacional.
Foto: Reprodução/X

Na madrugada desta terça-feira (14), um apagão nacional atingiu 17 estados brasileiros, incluindo o Ceará, além do Distrito Federal. De acordo com a Enel, municípios como Crateús, Independência e Tianguá passaram por falhas elétricas.

971 mil clientes foram afetados, de 38 subestações do interior do estado do Ceará. O apagão iniciou por volta das 0h32 e "foi totalmente normalizado em 33 minutos", segundo a concessionária de energia elétrica cearense. A causa da queda de energia ainda não foi comunicada oficialmente.

Além do Ceará, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal foram atingidos. 

Problema no SIN

De acordo com a  Enel Ceará, a interrupção ocorreu devido a um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN), que produz e transmite a energia elétrica no Brasil. A partir da falha, foi acionado o Esquema Regional de Alívio de Carga, um mecanismo ativado automaticamente para proteger o sistema elétrico de impactos maiores.

Somente no Rio de Janeiro, foram pelo menos 450 mil clientes que ficaram sem luz. No Amazonas, a falha atingiu as cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. Na região Sul do Brasil, a falha demorou 2h e 5 min para ser restituída. As informações são do O Globo e CNN.

O problema que atingiu o SIN e causou o apagão ainda não foi esclarecido oficialmente pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

Entretanto, de acordo com informações da CNN, o Governo Federal investiga as causas de um incêndio na Subestação de Energia de Bateais, a 30 km de Curitiba, no Paraná, que comprometeu o interligamento das regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste, acionando Esquema Regional de Alívio de Carga.

Uma reunião preliminar foi marcada para esta terça (14) com os principais agentes envolvidos. A previsão é que o ONS elabore um Relatório de Análise da Perturbação, esclarecendo as causas do apagão, até a próxima sexta-feira (17).

*Estagiária supervisionada pela jornalista Aline Conde

