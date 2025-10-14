Haddad discute isenção do Imposto de Renda em audiência
Ministro fala sobre estratégias do governo em sessão no Senado Federal
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado Federal, nesta terça-feira (14), para discutir a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.
Na sessão, prevista para começar às 10 horas, o titular deve apresentar as estratégias do Governo Federal para o projeto, incluindo fundamentos e impactos esperados sobre a arrecadação e a progressividade do sistema tributário.
A audiência pública faz parte da tramitação da proposta e é transmitida ao vivo pelo canal no YouTube da Casa legislativa. Essa deve ser uma de pelo menos quatro reuniões programadas para discutir o assunto.
Senado deve apreciar proposta até novembro
Aprovada por unanimidade pela Câmara dos Deputados no início deste mês, o projeto de lei também incluiu a ampliação de isenção parcial para quem ganha até R$ 7.350 e é uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
De acordo com a Agência Senado, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros (MDB-AL), acredita que a medida deve ser apreciada pelos parlamentares antes de 7 de novembro.
Se aprovado, o texto segue para a análise do presidente Lula, que pode sancionar ou vetar os trechos.
Veja também
O que propõe o projeto de isenção do IR?
- Isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil (R$ 60 mil ao ano).
- Desconto parcial: válido para quem ganha até R$ 7.350 por mês.
- Nova tributação: lucros e dividendos passam a ser taxados, com alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil ao ano.
- Impacto fiscal: o custo estimado da isenção será de R$ 25,8 bilhões em 2026.
Atualmente, quem ganha até R$ 3.036 mensais é isento de pagar Imposto de Renda. A partir desse valor, aplica-se a tabela progressiva, que chega a 27,5%.