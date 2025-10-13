Moraes autoriza visita médica para atender Bolsonaro
Ex-presidente está em prisão domiciliar e alegou agravamento nas crises de soluços
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou Jair Bolsonaro a receber atendimento médico em casa. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (13), após pedido dos advogados do ex-presidente.
A defesa de Bolsonaro declarou agravamento nas crises de soluços dele nas últimas horas.
Moraes ainda afirmou que a médica Marina Grazziotin Pasolini, indicada pela defesa, poderá realizar o atendimento ao ex-presidente. Bolsonaro poderá recebê-la sem necessidade de autorização prévia do STF.
Atendimento médico em setembro
Desde agosto deste ano, Bolsonaro tem cumprido prisão domiciliar. A medida cumpre uma determinação do ministro Alexandre de Moraes.
Em setembro, o ex-presidente apresentou:
- Mal-estar;
- Pré-síncope;
- Vômitos com queda da pressão arterial.
Na época, ele chegou a ser internado no Hospital DF Star, em Brasília. No hospital, registrou um quadro de anemia e recebeu reposição de ferro por via endovenosa.