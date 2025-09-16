Apresentando quadro de pressão baixa, crise de soluços e vômito, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a prisão domiciliar em sua residência, em Brasília, na tarde desta terça-feira (16), e foi encaminhado ao hospital DF Star.

Em publicação nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou que o pai saiu acompanhado de equipes da Polícia Federal, responsáveis pela vigilância da casa.

“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência”, escreveu.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A determinação permite saídas em caso de emergência médica, desde que o motivo seja comprovado em até 24 horas.

Procedimentos médicos recentes

No último domingo (14), Bolsonaro esteve no mesmo hospital para realizar procedimentos de retirada de lesões cutâneas. Segundo boletim médico, foi feita a “retirada cirúrgica” de pequenos ferimentos.

O documento ainda aponta que o ex-presidente apresentou quadro de anemia. Uma tomografia do tórax indicou “imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração”.

O hospital informou que Bolsonaro recebeu reposição de ferro por via endovenosa.