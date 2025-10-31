Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Para Alexandre de Moraes, provas confirmam que grupo desempenhou ações essenciais para articular tentativa de golpe

PontoPoder

Moraes e Zanin votam por condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

Grupo era responsável disseminar ataques ao processo eleitoral

Agência Brasil e Redação 21 de Outubro de 2025
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.

PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Redação 17 de Outubro de 2025
Foto de Alexandre de Moraes, trajando as vestimentas de magistrado

PontoPoder

Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF

Decisão atende pedido da PGR e retoma inquérito que estava paralisado desde maio

Redação 16 de Outubro de 2025
foto de Jair Bolsonaro ao lado da filha caçula, Laura Bolsonaro.

PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para comemorar festa de 15 anos da filha caçula

A defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada no sábado (18)

Redação 16 de Outubro de 2025
Eduardo Bolsonaro durante sessão na Câmara dos Deputados. Ele é um homem calvo, branco e que, na foto, usa terno preto, camisa social branca e gravata azul.

PontoPoder

Sem advogado, Eduardo Bolsonaro poderá ser representado no STF por defensor público

A determinação foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, após o filho de Jair Bolsonaro não apresentar defesa em caso de coação

Redação 16 de Outubro de 2025
Jair Bolsonaro tem visita médica autorizada por Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (13).

PontoPoder

Moraes autoriza visita médica para atender Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar e alegou agravamento nas crises de soluços

Redação e Agência Brasil 13 de Outubro de 2025
Imagem de Bolsonaro dentro de sua casa usada em matéria sobre sua defesa pedir a Moraes visitas

PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber visitas de Valdemar e Sóstenes

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes

Redação 02 de Outubro de 2025
Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, durante sessão no TSE é detido na Itália, mas é liberado após entregar documentos para não ser deportado

PontoPoder

Após detenção na Itália, Eduardo Tagliaferro se declara 'maior inimigo' de Moraes

Ex-assessor do STF está na Europa e enfrenta processo de extradição solicitado pela PGR

Redação 01 de Outubro de 2025
Daniel Silveira durante discurso.

PontoPoder

Daniel Silveira passa para regime aberto e deve usar tornozeleira, autoriza Moraes

Em 2023, Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes

Redação 29 de Setembro de 2025
Juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, ex-juiz auxiliar de Moraes, durante uma sessão virtual. Ele usa terno preto.

PontoPoder

Juiz auxiliar de Alexandre de Moraes deixa gabinete após sanção dos EUA

Rafael Henrique Janela Tamai Rocha retornará ao TJ-SP, onde atua desde 2008

Redação 26 de Setembro de 2025
1 2 3