Moraes autoriza Bolsonaro a receber alimentação especial na prisão; PF fará fiscalização

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (25) que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba alimentação especial na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena após condenação no caso da trama golpista.

A decisão permite que uma pessoa previamente cadastrada pela defesa entregue as refeições, em horário definido pela PF. A corporação deverá fiscalizar e registrar todos os alimentos levados ao ex-presidente.

Mais cedo, Bolsonaro teve sua pena — de 27 anos e três meses de prisão — confirmada após o trânsito em julgado da ação penal, tornando definitiva a sua detenção. Ele já havia sido preso preventivamente no sábado (22) por tentativa de violar a tornozeleira eletrônica.

Desde 4 de agosto, o ex-presidente cumpria prisão domiciliar, decretada no inquérito sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras, outro processo em que é investigado.