STF forma maioria para manter prisão de Bolsonaro e outros seis condenados

A ministra Cármen Lúcia votou nesta terça-feira (25) acompanhando o relator Alexandre de Moraes e formou maioria na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para manter o início do cumprimento das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros seis integrantes do núcleo 1 da trama golpista.

A decisão de Moraes, tomada também nesta terça, ocorreu após o trânsito em julgado dos processos — quando não cabem mais recursos.

O ministro Flávio Dino foi o primeiro a acompanhar o relator. A análise acontece em plenário virtual, em sessão extraordinária de 24 horas.

A Primeira Turma é composta por quatro ministros: Alexandre de Moraes, Flávio Dino (presidente), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Como o colegiado tem quatro integrantes, eram necessários três votos para formar maioria.

Além de Bolsonaro, a decisão envolve Walter Braga Netto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier.