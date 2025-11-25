Bolsonaro fará nova audiência de custódia nesta quarta-feira (26)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (25) o início do cumprimento das penas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a outros seis condenados pela trama golpista de 2022.

Com isso, todos os réus presos deverão passar por audiência de custódia já nesta quarta-feira (26).

A audiência de custódia é um procedimento padrão no Brasil. Ela serve para verificar se a prisão ocorreu dentro da legalidade, se houve respeito às garantias do preso e se há indícios de abuso, maus-tratos ou irregularidades.

Por lei, deve ocorrer em até 24 horas após a prisão. O ato conta com a presença do juiz responsável, do acusado, da defesa — seja advogado ou Defensoria Pública — e do Ministério Público.

Os procedimentos serão realizados por videoconferência, nos próprios locais em que os condenados cumprem pena.

O cronograma de audiências:

Jair Bolsonaro — 26/11, às 14h30, na Superintendência da PF, em Brasília;

Almir Garnier — 26/11, às 13h, na Estação Rádio da Marinha, em Brasília;

Anderson Torres — 26/11, às 13h30, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília;

Paulo Sérgio Nogueira — 26/11, às 15h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília;

Augusto Heleno — 26/11, às 14h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília;

Walter Braga Netto — 26/11, às 15h30, na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, Rio de Janeiro.

Os seis integram o núcleo militar e político da tentativa de golpe e começaram a cumprir pena após o trânsito em julgado das condenações, decretado por Moraes na segunda-feira (24).