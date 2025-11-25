Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Bolsonaro fará nova audiência de custódia nesta quarta-feira (26)

Além do ex-presidente, outros cinco réus passarão pelo mesmo procedimento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem mostra Bolsonaro saindo da sede da Polícia Federal.
Legenda: Por lei, a audiência de custódia deve ocorrer em até 24 horas após a prisão.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (25) o início do cumprimento das penas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a outros seis condenados pela trama golpista de 2022. 

Com isso, todos os réus presos deverão passar por audiência de custódia já nesta quarta-feira (26).

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes suspende direitos políticos de Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

O que é ‘trânsito em julgado’, conceito jurídico que permitiu início da pena de Jair Bolsonaro

A audiência de custódia é um procedimento padrão no Brasil. Ela serve para verificar se a prisão ocorreu dentro da legalidade, se houve respeito às garantias do preso e se há indícios de abuso, maus-tratos ou irregularidades. 

Por lei, deve ocorrer em até 24 horas após a prisão. O ato conta com a presença do juiz responsável, do acusado, da defesa — seja advogado ou Defensoria Pública — e do Ministério Público.

Os procedimentos serão realizados por videoconferência, nos próprios locais em que os condenados cumprem pena.

O cronograma de audiências:

  • Jair Bolsonaro — 26/11, às 14h30, na Superintendência da PF, em Brasília;
  • Almir Garnier — 26/11, às 13h, na Estação Rádio da Marinha, em Brasília;
  • Anderson Torres — 26/11, às 13h30, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília;
  • Paulo Sérgio Nogueira — 26/11, às 15h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília;
  • Augusto Heleno — 26/11, às 14h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília;
  • Walter Braga Netto — 26/11, às 15h30, na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, Rio de Janeiro.

Os seis integram o núcleo militar e político da tentativa de golpe e começaram a cumprir pena após o trânsito em julgado das condenações, decretado por Moraes na segunda-feira (24).

Assuntos Relacionados
Imagem mostra Bolsonaro saindo da sede da Polícia Federal.
PontoPoder

Bolsonaro fará nova audiência de custódia nesta quarta-feira (26)

Além do ex-presidente, outros cinco réus passarão pelo mesmo procedimento.

Redação
Há 55 minutos
Foto de Bruno Mesquita na Comissão Especial do Plano Diretor.
PontoPoder

Relator dá parecer favorável à 'superemenda' ao Plano Diretor e comissão da CMFor abre vistas

Medida paralisa apreciação por uma sessão ordinária e relatório será votado pelo colegiado na próxima reunião.

Bruno Leite
Há 2 horas
Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes suspende direitos políticos de Bolsonaro

Com isso, Bolsonaro não pode votar e filiar-se a partidos.

Redação
25 de Novembro de 2025
Bolsonaro com a boca cerrada após saír da sede da Polícia Federal.
PontoPoder

O que é ‘trânsito em julgado’, conceito jurídico que permitiu início da pena de Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes determinou o início da execução penal dos condenados pela trama golpista.

Redação
25 de Novembro de 2025
Da esquerda para a direita: Bolsonaro, Ramagem, Paulo Sérgio e Heleno.
PontoPoder

Onde estão presos os condenados por tramar golpe de Estado no Brasil?

O STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados por ao menos cinco crimes.

Redação
25 de Novembro de 2025
Bolsonaro na sede da PF, em Brasília.
PontoPoder

Bolsonaro passa a cumprir pena na sede da PF, determina Alexandre de Moraes

Decisão foi oficializada na tarde desta terça-feira (25).

Redação
25 de Novembro de 2025
Montagem de fotos mostra Augusto Heleno à esquerda e Paulo Sérgio à direita. Augusto é um homem idoso e de cabelo branco. Paulo é um homem de meia-idade e de cabelo bem penteado para o lado. Imagem usada para mtéria sobre prisão de ex-ministros de Bolsonaro, incluindo Almir Garnier.
PontoPoder

Ex-ministros de Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Almir Garnier são presos

Os militares foram condenados por participação na trama golpista de 2022.

Redação
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra um caminhão-pipa vermelho estacionado em uma rua de calçamento, abastecendo uma grande cisterna de concreto por meio de uma mangueira azul conectada à abertura superior do reservatório. Casas simples aparecem ao fundo, junto a postes e fiação elétrica, em um cenário de céu parcialmente nublado. A cena retrata o abastecimento de água em uma comunidade.
PontoPoder

44 cidades cearenses sofrem com seca em 2025 e pedem auxílio federal; prejuízos passam de R$ 600 mi

Ajuda emergencial vem em forma de caminhões-pipas, cestas básicas e outros meios.

Ingrid Campos
25 de Novembro de 2025
Imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para matéria sobre STF encerra recursos e Bolsonaro pode começar a cumprir pena de 27 anos de prisão.
PontoPoder

STF encerra recursos e Bolsonaro pode começar a cumprir pena de 27 anos de prisão

Moraes ainda irá decretar oficialmente a pena, assim como o local de cumprimento dos anos de reclusão.

Redação
25 de Novembro de 2025
Inácio Aguiar

Elmano e Evandro vão anunciar pacote de R$ 4 bilhões de investimentos em Fortaleza

Programa, batizado de "Fortalece", vai atuar em eixos como educação, segurança, infraestrutura e habitação

Inácio Aguiar
25 de Novembro de 2025
Homem de meia-idade, de barba grisalha curta e óculos, veste terno azul com camisa branca e gravata rosa clara. Trata-se de Elmano de Freitas. Ele aparece em um púlpito, segurando folhas de papel enquanto fala ao microfone. Ao fundo, há barras verticais escuras e parte de uma bandeira do Brasil visível à direita da imagem.
PontoPoder

Elmano cita pontos positivos do PL Antifacção aprovado na Câmara que pode ajudar o Ceará

O governador está no centro do debate sobre segurança pública e deve ser ouvido pela CPI do Crime Organizado no Senado.

Ingrid Campos, Flávia Rabelo
25 de Novembro de 2025
Senador Flávio Bolsonaro (PR), filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, deixa a sede da Polícia Federal onde Bolsonaro está detido, em Brasília, em 25 de novembro de 2025.
PontoPoder

Preso, Bolsonaro recebe visita de filhos nesta terça-feira (25)

Na próxima quinta, Jair Renan deve visitar o pai.

Redação
25 de Novembro de 2025
O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, em saída de hospital sob forte esquema de segurança
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro não entra com novo recurso no STF

Ex-presidente segue preso na sede da PF em Brasília, mas prisão não se refere a processo de tentativa de golpe.

Redação
25 de Novembro de 2025
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de terno azul e barba grisalha, em momento de comunicação ativa.
PontoPoder

Lula sanciona isenção do Imposto de Renda nesta quarta-feira (26)

Veja o que mudará com a nova lei e quando ela começará a vigorar.

Carol Melo
25 de Novembro de 2025
Elmano de Freitas está dando coletiva de imprensa no plenário da Câmara dos Deputados ao lado de parlamentares e aliados políticos.
Wagner Mendes

Quais demandas o governador Elmano levará a Padilha em reunião nesta terça (25) em Brasília

Petista pedirá auxílio federal para investimentos na saúde do Estado.

Wagner Mendes, Flávia Rabelo
25 de Novembro de 2025
Homem de meia-idade, com barba grisalha e cabelos curtos, aparece falando ao microfone. Ele veste um terno azul-claro com camisa branca e gravata clara, além de usar dois broches na lapela. O fundo é composto por blocos de cores sólidas em tons de vermelho, verde, amarelo e azul.
PontoPoder

Elmano sobre Bolsonaro: 'Quem quebra a tornozeleira quer ir para algum canto sem ser encontrado'

O governador está em Brasília para reunião com o Ministério da Saúde.

Ingrid Campos, Flávia Rabelo
24 de Novembro de 2025
Após denúncias, deputado do Ceará pega ônibus da São Benedito e critica serviço da empresa
PontoPoder

Após denúncias, deputado do Ceará pega ônibus da São Benedito e critica serviço da empresa

Reclamações dos usuários vão de veículos no “prego” à venda duplicada de assentos.

Marcos Moreira
24 de Novembro de 2025
Colagem mostra uma sequência de fotos, mostrando Bolsonaro e a cela onde se encontra na PF. Imagem usada em matéria sobre pedido de conselheiro de direitos humanos para vistoriar instalação.
PontoPoder

Conselheiro de direitos humanos pede autorização para vistoriar cela de Bolsonaro

Adolfo Rocha solicitou visita à sede da PF em Brasília, onde o ex-presidente se encontra em prisão preventiva.

Redação
24 de Novembro de 2025
Imagem da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro usou 'fonte de calor' para abrir tornozeleira, conclui perícia da PF

A prisão preventiva de Bolsonaro foi decretada no último sábado (22).

Redação
24 de Novembro de 2025
Solenidade de homenagem à Alece na tarde desta segunda-feira (24) reuniu autoridades estaduais e federais no Congresso Nacional
Inácio Aguiar

Homenagem aos 190 anos da Alece reúne deputados, governador e ministro na Câmara dos Deputados

Evento destacou trajetória institucional da Assembleia e projetou o papel do Legislativo cearense em debates estratégicos para os próximos anos

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025