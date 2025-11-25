Bolsonaro passa a cumprir pena na sede da PF, determina Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o início do cumprimento de pena de 27 anos e 3 meses do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo a decisão, confirmada nesta terça-feira (25), ele cumprirá pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

O prazo para protocolar o documento com um segundo recurso, chamado de embargos de declaração, se encerrou na segunda-feira (24), mas a defesa do ex-presidente escolheu não apresentá-lo.

Alexandre de Moraes, então, solicitou a declaração do trânsito em julgado da ação, fase em que não há mais recursos, iniciando a fase de execução penal.

Além do ex-presidente, o ministro também decretou o caso encerrado para Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e para Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro.

Bolsonaro já estava preso

Apesar da decisão desta terça-feira (25), Bolsonaro já havia sido preso em casa, na cidade de Brasília, no último sábado (22).

A Polícia Federal pediu a prisão após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do ex-mandatário, convocar, na noite da última sexta-feira (21), uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai.

Outro motivo foi justificado pela violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, danificada horas antes da decisão. O ex-presidente foi, então, encaminhado para a sede da PF em Brasília.

Qual a pena dos réus do 'núcleo 1' da trama golpista?

Os réus do "núcleo 1" da trama golpista foram condenados pelos ministros da 1ª Turma do STF às seguintes penas: