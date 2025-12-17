Diário do Nordeste
Vereadores de Fortaleza aprovam Orçamento 2026 com incremento de mais de R$ 500 milhões na Educação

IJF também segue em uma crescente de investimos, chegando a um orçamento de R$ 917,1 milhões para 2026.

Igor Cavalcante
Criança desenhando em creche. À frente, uma mesa laranja e uma lata com lápis de cores.
Legenda: Incremento deve reforçar educação básica na Capital durante o segundo ano da gestão Evandro Leitão.
Foto: Helene Santos/Arquivo DN.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, nesta quarta-feira (17), o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026 da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT). A redação final deve ser votada na sessão de quinta-feira (18), prevista para ser a última do ano. No total, o Município terá um orçamento de R$ 15,9 bilhões. 

Desse montante, área da Educação foi a que registrou o maior incremento em relação ao ano anterior, com um acréscimo superior a R$ 500 milhões. Considerando todos os valores destinados ao Fundo Municipal de Educação, o montante chega a R$ 3,9 bilhões em 2026. Em 2025, primeiro ano da gestão Evandro, o valor destinado foi de R$ 3,3 bilhões.

Veja o comparativo: 

2025

  • Fundo Municipal de Educação: R$ 3.220.380.937,00
  • Fundo Municipal de Educação — Infraestrutura: R$ 159.078.500,00

2026

  • Fundo Municipal de Educação: R$ 3.833.205.305,00
  • Fundo Municipal de Educação — Infraestrutura: R$ 66.859.211,00

Outro destaque da peça orçamentária é o Instituto Doutor José Frota (IJF), maior hospital da Capital. A unidade enfrentou uma crise no fim da gestão do ex-prefeito José Sarto (PSDB). À época, Evandro Leitão, que já tinha sido eleito, articulou um incremento de R$ 85 milhões no orçamento previsto para o hospital. Para 2025, foram destinados R$ 729,5 milhões, ante R$ 643,8 milhões em 2024.

Para 2026, o aumento foi ainda mais expressivo. A gestão Evandro contará com R$ 917,1 milhões destinados ao IJF.

Veja o orçamento do IJF nos últimos anos:

  • 2026: R$ 917.144.186
  • 2025: R$ 729.554.125
  • 2024: R$ 643.845.996
  • 2023: R$ 630.418.237
  • 2022: R$ 586.710.006

Ao todo, os vereadores de Fortaleza apresentaram 536 emendas parlamentares. Todas foram aprovadas e incluídas na peça Orçamentária de 2026. As emendas, no entanto, não são impositivas, o que significa que o Executivo não é obrigado a executar os recursos indicados pelos parlamentares.

Líder do governo Evandro na Casa, o vereador Bruno Mesquita (PSD) parabenizou o relator da PLOA, vereador Paulo Martins (PDT). “Pela primeira vez na história, todas as emendas apresentadas foram aceitas. Estou na política há mais de 15 anos e nunca vi isso acontecer em nenhum parlamento”, afirmou.

