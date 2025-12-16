Em visita à Câmara de Fortaleza, Idilvan fala sobre PNE, vagas de creche e futuro político em 2026
Gestor foi o convidado do "Bate-papo com a liderança" desta terça-feira (16).
O secretário de Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT), foi o convidado do “Bate-papo com a liderança” desta terça-feira (16), na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Na ocasião, foram debatidos temas relacionados com a atuação do órgão.
Em entrevista coletiva, Idilvan falou sobre os efeitos do Plano Nacional de Educação (PNE) no planejamento da Educação do Município, a oferta de vagas em creches para 2026, seu futuro político e uma eventual permanência na atual legenda. O partidário é o titular de uma cadeira na Câmara dos Deputados, da qual está licenciado desde janeiro, quando assumiu a Secretaria Municipal de Educação (SME).
Indagado sobre a fila de crianças que aguardam vagas em creches do Município, que em julho, segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), eram 10 mil, o gestor pontuou que o quantitativo reduziu e, no próximo ano, deve apresentar uma margem positiva.
“Essa fila de creches, no registro único, eram 5 mil pessoas catalogadas e registradas, e nós vamos iniciar o 2026 com 6 mil vagas a mais. Em tese, eu teria 1 mil vagas excedentes, mas, na verdade, essa fila aumenta constantemente”, salientou Alencar, enumerando que o ganho é resultado de ações como a abertura de mais equipamentos, a transformação de espaços nas unidades existentes em salas de aula e a abertura de dois editais de criação de vagas anualmente.
O pedetista destacou novidades na oferta de vagas para essas instituições de ensino. “Estamos lançando agora editais diferenciados, que é uma novidade. O edital não tem mais prazo para acabar, é o credenciamento. Lanço o edital e, na época em que a pessoa puder conveniar uma creche, vai conveniar. Outra novidade é edital setorial”, completou.
O ensino público de Fortaleza atualmente segue um Plano Municipal de Educação (PME) que inicialmente valeria até dezembro de 2025 e teve a vigência dilatada até o fim de 2026, em razão da prorrogação de instrumentos como o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Estadual de Educação (PEE), que têm efeito no planejamento da capital cearense.
Um novo Plano Nacional tramita no Legislativo federal. Nesta segunda-feira (15), a peça foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora deve ir ao Senado. Questionado sobre a elaboração do Plano Municipal, Alencar informou que deve aguardar o Plano Estadual para dar início ao processo na Secretaria de Educação. “Eu só posso começar o plano municipal quando o Estado fizer o dele. E eu estimo que, em julho, o Estado vai terminar esse plano”, falou.
O secretário pontuou que uma das inovações do PNE é a “pauta ambiental”. “Pela primeira vez o plano nacional fala de conforto térmico”, frisou. Porém, de acordo com ele, ações como a climatização integral da rede e a arborização de escolas já estão no radar da gestão municipal antes mesmo da sanção da legislação ambiental.
“O plano [nacional] vai nos ajudar na discussão do plano [municipal], a gente tem que ser muito enfático na pauta ambiental, além das demais, como alfabetização, questão da pós-graduação, que a gente também tem ação nesse sentido. Conheço bem esse plano desde o primeiro plano, então estamos rumando nessa direção aí positiva”, salientou.
Futuro político no PDT
A permanência de Idilvan Alencar no Partido Democrático Trabalhista (PDT) é uma dúvida, assim como a de outros deputados federais da bancada do Ceará. O cenário de indefinição é produto de instabilidades internas, da debandada de filiados e, segundo um dos partidários, o também licenciado Eduardo Bismarck (PDT), uma falta de “valorização” pela direção.
“Sou candidato à reeleição, quero ir para o terceiro mandato para representar a educação desse país. Mas tenho evitado falar sobre política, para que partido vou, não sei o quê. Acho que essa discussão não é pertinente no momento que estou com um desafio gigantesco”, disse, se referindo à titularidade da SME.
Em seguida, ao ser perguntado sobre a continuidade no PDT e se seu plano de ser candidato para um novo mandato incluía a sigla partidária, ele disse que, “provavelmente, não”.
Aos jornalistas, o político enfatizou como balanço do primeiro ano à frente da Secretaria de Educação a mudança do cardápio da alimentação escolar, com a inclusão de pratos da culinária cearense — a exemplo do baião com ovo e o “pratinho” —, a oferta de alimentação para professores e servidores lotados nas escolas, a ampliação das escolas climatizadas, a instituição do Programa de Apoio à Aprendizagem e Equidade e iniciativas de valorização profissional.
O vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do governo na Casa Legislativa e anfitrião do “bate-papo”, avaliou que o momento representa uma oportunidade de aproximação dos vereadores com os titulares de pastas do Município.
“Nesse café, quando a gente chama, a gente chama todos os vereadores, somente os vereadores da base do prefeito estão participando, mas é aberto a todos os vereadores. E eu queria agradecer a confiança dos meus colegas e dizer que esse projeto continua no próximo ano, com a gente trazendo mais e mais secretários a cada 15 dias”, finalizou Mesquita.