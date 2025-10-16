Diário do Nordeste
Bolsonaro pede autorização a Moraes para comemorar festa de 15 anos da filha caçula

A defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada no sábado (18)

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para comemorar os 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro. No pedido, o ex-mandatário da República solicitou que a família recebesse convidados para a festa de aniversário da caçula. 

De acordo com a petição enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada no sábado (18). No documento, os advogados pedem a autorização da entrada dos amigos menores de idade da adolescente, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e de outros amigos da família que já estão autorizados a participar de um grupo de oração na residência.

A petição de Bolsonaro pede ainda que o maquiador Pablo Agustin, amigo da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, tenha autorização para passar os dias 17,18 e 19 de outubro hospedado na casa.

A defesa justifica o pedido, no documento, alegando que o encontro tem caráter pessoal.

"Trata-se, assim, de um almoço de cunho familiar, sem qualquer conotação pública ou política, restrito ao círculo pessoal da família do peticionante", argumentou a defesa.

Prisão domiciliar

Alexandre Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em julho deste ano, após o ex-presidente descumprir medidas cautelares. Na decisão, o ministro do STF considerou que o político veiculou conteúdo nas redes sociais dos filhos para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

Além disso, à época, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao ex-presidente.

Em setembro, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.

