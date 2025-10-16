Sem advogado, Eduardo Bolsonaro poderá ser representado no STF por defensor público

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Defensoria Pública da União (DPU) apresente em até 15 dias a defesa prévia do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de coação em curso de processo judicial.

Segundo a CNN Brasil, Eduardo tinha até essa quarta-feira (15) para manifestar sua defesa ao Supremo, mas não enviou resposta e não indicou advogado para representá-lo. Dada a ausência de defesa, para dar prosseguimento à análise, Moraes solicitou à DPU que nomeasse um defensor público para representar o parlamentar.

Somente com a apresentação dessa resposta é que o STF poderá analisar o caso e decidir se aceita ou recusa a denúncia contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também só assim é possível solicitar a prisão preventiva dele, que, atualmente, mora nos Estados Unidos.

Veja também PontoPoder 'Isso não pode ser admitido', diz Motta ao criticar conduta de Eduardo Bolsonaro nos EUA PontoPoder Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana' PontoPoder Em mensagens, Eduardo Bolsonaro xinga pai após ex-presidente defender Tarcísio

Entenda o caso

Eduardo Bolsonaro é acusado pela PGR de tentar atrapalhar o processo sobre o golpe de Estado em que o pai dele, Jair, foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Nos argumentos, a Procuradoria alega que o deputado tentou, junto ao governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, sancionar e tarifar o Brasil e autoridades do Judiciário como represália ao julgamento.